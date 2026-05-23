Đứt chuỗi tăng 8 tuần liên tiếp, tuần tới chứng khoán diễn biến thế nào?

Khép lại tuần giao dịch từ ngày 19 đến 22/5, chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và ngân hàng. VN-Index giảm tổng cộng 44,5 điểm, tương ứng mất 2,32%, qua đó chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 8 tuần liên tiếp trước đó.

Nhận định về thị trường tuần tới, các chuyên gia cho rằng, áp lực bán gia tăng, thị trường tiếp tục xu hướng giảm nhẹ.

Thị trường tiếp tục xu hướng giảm?

Theo đánh giá của giới phân tích, áp lực bán đang gia tăng rõ rệt khi thanh khoản tăng mạnh đi kèm biên độ giảm sâu hơn các phiên trước. Trên đồ thị tuần, VN-Index ghi nhận mức giảm 2,31% với khối lượng giao dịch cao nhất trong một tháng, qua đó chấm dứt chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp.

Về nguyên nhân thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trong tuần qua, từ mốc hơn 1.920 điểm về mốc 1.877 vào chiều qua 22/5, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết, tâm lý phòng thủ đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu đã khiến thị trường liên tục giảm điểm. Điều này, không chỉ diễn ra tại Việt Nam, mà là xu hướng chung trên toàn cầu.

Cùng với đó, những căng thẳng địa chính trị cùng chính sách thuế quan của Mỹ đang khiến dòng tiền quốc tế có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn hơn. Bên cạnh yếu tố địa chính trị, xu hướng phân bổ vốn toàn cầu cũng đang thay đổi mạnh mẽ trong vài năm gần đây.

“Dòng tiền quốc tế hiện tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi năng lượng hay năng lượng xanh. Điều này giúp các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc trở thành tâm điểm hút vốn nhờ sở hữu nhiều doanh nghiệp đầu ngành công nghệ”, ông Minh nói.

Ở thị trường trong nước, ông Minh cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn thiếu các doanh nghiệp quy mô lớn có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các xu hướng đầu tư mới này.

"Đây không chỉ là xu hướng tại Việt Nam, mà diễn ra ở nhiều thị trường mới nổi khác. Cùng với đó, sau ba phiên giảm mạnh liên tiếp với thanh khoản gia tăng, xu hướng điều chỉnh được đánh giá đã hình thành khá rõ", ông Minh nói.

Nhận định về thị trường trong tuần tới, ông Minh cho biết, nhiều khả năng VN-Index đã tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng 1.930 điểm và có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.760 điểm trước khi tìm lại xu hướng tích cực.

Dòng vốn ngoại sẽ xuất hiện mạnh hơn từ quý III?

Theo ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc phân tích cổ phiếu của chứng khoán SSI, việc khối ngoại bán ròng sau nâng hạng thực tế cũng mang tính kỹ thuật. Khi Việt Nam chuyển từ nhóm thị trường cận biên sang mới nổi thứ cấp, các quỹ đầu tư chuyên về thị trường cận biên sẽ buộc phải cơ cấu danh mục và bán ra cổ phiếu Việt Nam trước thời điểm chuyển đổi chính thức.

Trong khi đó, dòng vốn từ các quỹ đầu tư thị trường mới nổi sẽ không giải ngân ngay lập tức, mà theo lộ trình từng giai đoạn. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường có thể phải trải qua một khoảng “trễ” dòng vốn trong ngắn hạn.

“Quá trình chuyển đổi nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam theo thông báo của FTSE sẽ bắt đầu từ tháng 9/2026 và chia thành 4 giai đoạn, kéo dài đến hết tháng 9/2027. Vì vậy, dòng tiền mới nhiều khả năng sẽ xuất hiện mạnh hơn từ quý III hoặc quý IV/2026”, ông Châu nhận định.

Các chuyên gia cũng cho rằng, ngoài yếu tố dòng vốn, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn tồn tại một số điểm nghẽn khiến sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài chưa thực sự bùng nổ. Một trong những vấn đề lớn là giới hạn sở hữu nước ngoài (room ngoại). Nhiều doanh nghiệp vẫn chủ động duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức thấp, khiến khả năng giải ngân của khối ngoại bị hạn chế đáng kể.

Không chỉ vậy, tiến trình IPO, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn diễn ra chậm. Theo các chuyên gia, đây là một trong những nguyên nhân khiến cơ hội giải ngân của các quỹ đầu tư nước ngoài ngày càng thu hẹp. Trong bối cảnh room ngoại tại nhiều doanh nghiệp lớn đã kín hoặc gần kín, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng chốt lời các khoản đầu tư cũ, thay vì gia tăng tỷ trọng sở hữu tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ dài hạn, các chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dòng vốn ngoại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là tích cực.

Ông Nguyễn Thế Minh cho rằng, điều quan trọng không phải là kỳ vọng dòng vốn cũ quay trở lại, mà là khả năng Việt Nam sẽ đón nhận một lớp nhà đầu tư mới sau khi được nâng hạng thị trường.

“Trước đây, nhiều quỹ đầu tư không thể giải ngân vào Việt Nam do quy định chỉ được đầu tư vào thị trường mới nổi. Khi Việt Nam được nâng hạng, chúng ta sẽ tiếp cận được nhóm quỹ hoàn toàn mới với quy mô lớn hơn”, ông Minh nhận định.

Sau những phiên đầu tuần giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen, thị trường dần suy yếu rõ rệt về cuối tuần. Riêng trong phiên chốt tuần ngày 22/5, sắc đỏ bao phủ diện rộng khi lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, kéo VN-Index giảm mạnh 19,76 điểm (tương ứng 1,04%) xuống còn 1.877,13 điểm. Tính chung cho cả tuần, VN-Index đã đánh mất tổng cộng gần 45 điểm, tương đương mức giảm 2,31%. Trái ngược với sàn HoSE, chỉ số HNX-Index lại có một tuần giao dịch tích cực khi lội ngược dòng tăng 10,09 điểm (+3,92%), đóng cửa tuần ở mức 267,51 điểm. Nguyên nhân chính khiến chỉ số lao dốc đến từ việc vai trò nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30 suy yếu nghiêm trọng. Áp lực bán trong tuần tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và ngân hàng. Bộ đôi VHM và VIC trở thành "gánh nặng" lớn nhất khi liên tục lấy đi nhiều điểm số của VN-Index. Bên cạnh đó, nhiều mã bluechip khác như VCB, BID, GAS, BSR hay GEX cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu năng lượng "đội sổ" thị trường với mức giảm 2,67% do đà điều chỉnh của các mã đầu ngành như BSR, PLX, PVS. Điểm tiêu cực khác là thông tin lãnh đạo Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) bị khởi tố cũng khiến cổ phiếu này lao dốc mạnh, tác động xấu đến tâm lý nhà đầu tư.