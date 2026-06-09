Việt Nam - Thái Lan thúc đẩy mô hình 'hai quốc gia, một điểm đến'

(VTC News) -

Ngày 9/6, Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu của Việt Nam, nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm liên kết và thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai quốc gia.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Thái Lan và Việt Nam, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (ASEAN Future Forum - AFF) tại Hà Nội từ ngày 8-9/6.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhân chuyến thăm này, phía Thái Lan sẽ tổ chức Chương trình Kết nối Doanh nghiệp (Business Matching) và Diễn đàn Doanh nghiệp (Business Forum) nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải và du lịch, đồng thời trao đổi các định hướng hợp tác mới giữa hai nước trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Theeraphong Phichitkawin, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại TP.HCM cho biết, khuôn khổ hợp tác mới sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy kết nối hàng không, giao thông và logistics, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, du lịch và giao thương giữa người dân hai nước.

Đồng thời, việc tăng cường hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý du lịch sẽ góp phần hình thành những sản phẩm liên kết hấp dẫn hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.

Ông Theeraphong kỳ vọng Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển các tuyến du lịch xuyên biên giới trong tiểu vùng Mekong, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân, qua đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình "Hai quốc gia, một điểm đến", kết nối các điểm đến nổi bật của hai nước thành những hành trình đa trải nghiệm dành cho du khách quốc tế, qua đó cùng thu hút hiệu quả các thị trường đường dài như châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và Đông Bắc Á.

Theo ông Theeraphong Phichitkawin, từ góc độ thị trường Thái Lan, ông nhận thấy Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế nổi bật để thu hút du khách Thái Lan.

Tổng cục Du lịch Thái Lan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp hàng không, lữ hành tại Việt Nam.

Trước hết là sự đa dạng về tài nguyên du lịch, Việt Nam có hệ thống điểm đến phong phú từ biển đảo, di sản văn hóa, thiên nhiên, đô thị hiện đại đến các vùng núi mang bản sắc độc đáo.

Những năm gần đây, Việt Nam phát triển các sản phẩm du lịch mới như MICE, golf, du lịch sức khỏe, du lịch nông nghiệp, du lịch đường sắt hay du lịch điện ảnh, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

"Một yếu tố khác được du khách Thái Lan đánh giá cao là môi trường du lịch an toàn, ổn định và thân thiện. Đây là lợi thế rất quan trọng trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm an tâm và chất lượng dịch vụ", ông Theeraphong Phichitkawin nhấn mạnh.

Để tiếp tục gia tăng sức hút đối với thị trường Thái Lan, ông Theeraphong Phichitkawin cho rằng Việt Nam có thể đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông và quảng bá phù hợp với hành vi tiêu dùng của du khách Thái Lan, đặc biệt trên các nền tảng số và mạng xã hội. Đồng thời, việc tăng cường các sản phẩm liên quan đến ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm văn hóa địa phương và các điểm check-in mới sẽ giúp nâng cao sức hấp dẫn đối với nhóm khách trẻ.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực du lịch và tăng cường liên kết giữa các địa phương sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng tỷ lệ khách Thái Lan quay trở lại Việt Nam trong tương lai.

Bà Lê Thị Hòa, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist, cho rằng dư địa hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới vẫn còn rất lớn.

Theo bà, quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước đã được xây dựng và phát triển trong nhiều năm qua nhờ những lợi thế về vị trí địa lý, văn hóa và nhu cầu du lịch ngày càng tăng của người dân hai nước.

"Bên cạnh khoảng cách địa lý gần, Việt Nam và Thái Lan còn có nhiều nét tương đồng về văn hóa và thói quen tiêu dùng. Điều này giúp việc đi lại, trao đổi khách du lịch giữa hai nước trở nên thuận lợi hơn rất nhiều", bà Hòa chia sẻ.

Đại diện Hanoitourist cho biết, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không triển khai nhiều chương trình quảng bá và kích cầu nhằm thúc đẩy dòng khách hai chiều.

"Chúng tôi liên tục xây dựng các chương trình xúc tiến để thu hút nhiều hơn khách Thái Lan đến Việt Nam, đồng thời đưa du khách Việt Nam tới khám phá Thái Lan", bà nói.

Theo bà Hòa, du khách Thái Lan hiện có xu hướng lựa chọn đa dạng các sản phẩm du lịch tại Việt Nam, từ nghỉ dưỡng biển đến khám phá vùng núi. Những điểm đến như Sa Pa hay các khu nghỉ dưỡng ven biển của Việt Nam đang được nhiều du khách Thái Lan yêu thích.

"Việt Nam có nhiều lợi thế về cảnh quan, khí hậu và giá cả dịch vụ. Khí hậu mát mẻ hơn vào mùa hè, hệ thống bãi biển phong phú cùng chi phí lưu trú, ăn uống và mua sắm hợp lý là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Thái Lan", bà Hòa nhận định.

Việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để ngành du lịch hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối văn hóa giữa hai quốc gia trong khu vực ASEAN.