Việt Nam - Thái Lan: Khơi mở không gian kinh tế chung 1.100 tỷ USD

Sự kiện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trở thành điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Phát biểu tại diễn đàn, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế cốt lõi của ASEAN với lợi ích phát triển ngày càng đan xen. Nếu đặt cạnh nhau, hai nước sở hữu một không gian kinh tế chung trị giá hơn 1.100 tỷ USD, gần 175 triệu dân, nằm ở vị trí trung tâm kết nối các tuyến thương mại toàn cầu.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước cùng đông đảo đại diện bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan.

Ngay sau thông điệp đẩy mạnh chiến lược “Ba kết nối” (sản xuất - hạ tầng - chuyển đổi) nhằm khắc phục những mảng hợp tác còn rời rạc, diễn đàn đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá về tầm nhìn hợp tác, ông Suwatchai Songwanich - Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nhấn mạnh: “Định hướng ‘Ba kết nối’ đã vạch ra con đường rất rõ ràng cho hai quốc gia, từ liên kết chuỗi cung ứng, phát triển doanh nghiệp địa phương cho đến mục tiêu phát triển bền vững”.

Ở góc độ thương mại và dịch vụ, ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch cấp cao của Phòng Thương mại Thái Lan cho rằng, các con số hiện tại chưa phản ánh hết tiềm năng.

Bên cạnh việc hoan nghênh các đường bay mới kết nối các trung tâm du lịch như Phuket và TP Hồ Chí Minh, ông Sanan đặt kỳ vọng lớn vào sự bứt phá của dòng vốn và thương mại: “Mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD là chưa đủ, cần phải tăng trưởng gấp đôi, hướng tới con số 50 tỷ USD, như hai nhà lãnh đạo của Việt Nam và Thái Lan đã phát biểu tại diễn đàn chiều nay”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan chiều 28/5/2026

Sự kết nối kinh tế này đã lập tức được cụ thể hóa bằng các thỏa thuận hợp tác đa ngành. Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) - Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn bảo hiểm Muang Thai Insurance, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, chia sẻ về dự án liên doanh cung cấp bảo hiểm du lịch với Vietjet, đồng thời nhấn mạnh:

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng hợp tác toàn diện với tập đoàn Vietjet trên cả lĩnh vực văn hóa và bóng đá - trên cương vị là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Tôi tin tưởng rằng, sự gắn kết đa ngành này không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương, đưa hai quốc gia cùng tiến bộ trên mọi phương diện, mà còn góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan”.

Diễn đàn khép lại với hàng loạt thỏa thuận hợp tác đa ngành trong AI, hàng không, năng lượng và tài chính số, cho thấy sự chủ động mạnh mẽ từ khu vực tư nhân. Đây được coi là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đưa không gian kinh tế chung Việt Nam - Thái Lan vượt ra ngoài giao thương thông thường, hướng tới một chuỗi cung ứng mang dấu ấn ASEAN.

PV/VOV-Bangkok