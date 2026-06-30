Video: Lửa bùng dữ dội, thiêu cháy 3 tàu cá ở Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 30/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực bến neo đậu tàu cá trên sông Hầu, xã Quỳnh Phú (Nghệ An), thiêu cháy 3 tàu cá.

Video hiện trường vụ cháy

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Phú, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h30 tại khu vực bến lạch phía trên cảng Lạch Quèn, cách cửa biển Lạch Quèn khoảng 5 km.

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ một tàu cá đang neo đậu trên sông Hầu. Nhiều người đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công. Các chủ tàu ở khu vực lân cận nhanh chóng di chuyển phương tiện ra xa nhằm ngăn ngọn lửa lan rộng.

Vụ cháy làm 3 tàu cá bị hư hỏng nặng

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Nghệ An điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác chữa cháy.

Do các tàu đều được làm bằng gỗ và có chứa dầu, nhiên liệu phục vụ hoạt động đánh bắt nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan sang các tàu neo đậu bên cạnh.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy, ngăn không để lửa tiếp tục lan rộng.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến ít nhất 3 tàu cá bị cháy, hư hỏng nặng. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hôm qua, hàng loạt tàu cá bị cháy tại khu neo đậu tàu thuyền thôn Huỳnh Giản Nam, khu vực Đầm Thị Nại. Vụ cháy làm 12 tàu cá cháy rụi, 3 tàu cháy phần mũi.

Các tàu bị ảnh hưởng đều là tàu khai thác hải sản xa bờ, có chiều dài từ 15 - 17 m, công suất từ 700CV trở lên.

Theo UBND xã Tuy Phước Đông, mỗi tàu có giá trị khoảng trên 700 triệu đồng. Tổng thiệt hại ban đầu của vụ cháy ước khoảng 10 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thống kê cụ thể mức độ thiệt hại để có hướng hỗ trợ các chủ tàu theo quy định.