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Xuất bản ngày 29/06/2026 06:07 PM
Xuất bản ngày 29/06/2026 06:07 PM

Xưởng sản xuất bình nước lọc 1.000 m² ở Hưng Yên bốc cháy ngùn ngụt

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
(VTC News) -

Xưởng sản xuất bình nước lọc rộng khoảng 1.000 m² tại địa bàn xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Video: Cháy nhà xưởng tại Hưng Yên, khói đen cuồn cuộn. (Nguồn: Mạng xã hội)

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 29/6, ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ cho biết, ông đã có mặt ở hiện trường để phối hợp, chỉ đạo công tác dập lửa tại một nhà xưởng ở khu vực đê Đồng Tỉnh thuộc địa bàn xã.

Theo ông Chương, khoảng 16h cùng ngày, khu nhà xưởng rộng khoảng 1.000m² chuyên sản xuất bình nước lọc trên địa bàn xã bốc cháy dữ dội.

Cột khói cuồn cuộn bốc lên từ vụ cháy nhà xưởng tại Hưng Yên chiều 29/6.

Cột khói cuồn cuộn bốc lên từ vụ cháy nhà xưởng tại Hưng Yên chiều 29/6.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương và công an xã có mặt để điều phối giao thông khu vực và phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiến hành dập lửa.

Do bên trong nhà xưởng này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy gặp không ít khó khăn.

Chính quyền địa phương tiếp cận hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất bình nước lọc.

Chính quyền địa phương tiếp cận hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất bình nước lọc.

Tại hiện trường, lửa cháy rực bên trong nhà xưởng cùng cột khói cuồn cuộn bốc lên bao trùm khu vực. Khu vực này có 3 dãy nhà được lợp mái và quây tôn, lửa có nguy cơ cháy lan sang nhau.

Lửa cháy đỏ rực bên trong nhà xưởng khiến việc tiếp cận gặp khó khăn.

Lửa cháy đỏ rực bên trong nhà xưởng khiến việc tiếp cận gặp khó khăn.

Nhiều người ở cách xa vài cây số vẫn có thể thấy cột khói từ vụ hỏa hoạn.

Nhiều người ở cách xa vài cây số vẫn có thể thấy cột khói từ vụ hỏa hoạn.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh về vụ cháy và cho biết ở khoảng cách hơn vài km vẫn có thể thấy cột khói từ vụ hỏa hoạn.

Cũng theo lãnh đạo xã Nghĩa Trụ, hiện lực lượng chức năng đang điều động thêm nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

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