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Xuất bản ngày 01/07/2026 09:02 AM
Xuất bản ngày 01/07/2026 09:02 AM

Lộ diện tỉnh thành nhiều điểm 10 nhất thi tốt nghiệp THPT 2026, Hà Nội dẫn đầu

(VTC News) -

Hà Nội là địa phương có nhiều điểm 10 nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 118 bài thi đạt điểm tuyệt đối, tiếp theo là TP.HCM với 88 bài thi.

Hà Nội dẫn đầu cả nước cả về điểm trung bình lẫn số lượng điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với điểm trung bình 5,549, Hà Nội xếp trên Tuyên Quang và TP.HCM. Đồng thời, địa phương này cũng có 118 bài thi đạt điểm 10, nhiều nhất cả nước; TP.HCM đứng thứ hai với 88 bài thi. Kết quả cho thấy các đô thị lớn tiếp tục giữ lợi thế về chất lượng điểm thi và số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Lộ diện tỉnh thành nhiều điểm 10 nhất thi tốt nghiệp THPT 2026, Hà Nội dẫn đầu - 1

Năm nay, hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT với 2 bài thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, đồng thời chọn một trong hai bài thi tự chọn từ các môn còn lại.

Điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 50% trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, còn lại là học bạ với trọng số khác nhau trong ba năm.

Quy định trên nằm trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026. Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) gồm tổng điểm 4 môn thí sinh dự thi, điểm trung bình (ĐTB) năm học lớp 10, 11, 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích.

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