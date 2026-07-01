  • logo
Xuất bản ngày 01/07/2026 08:49 AM
Xuất bản ngày 01/07/2026 08:49 AM

Gần 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2026

Hoa Trà
Hoa Trà
(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận 208.659 thí sinh đạt dưới 5 điểm môn Địa lý, giảm mạnh so với năm trước.

Phổ điểm môn Địa lý năm 2026 giảm đáng kể so với năm trước. Điểm trung bình chỉ đạt 5,1, giảm mạnh so với mức 6,63 của năm 2025; điểm trung vị cũng giảm từ 6,75 xuống 5,0. Gần một nửa số thí sinh (47,01%) có điểm dưới trung bình, trong khi tỷ lệ đạt từ 7 điểm trở lên giảm mạnh từ 45,27% xuống còn 14,43%. Đặc biệt, số bài thi đạt điểm 10 chỉ còn 56, thấp hơn rất nhiều so với 6.907 bài thi của năm 2025.

Gần 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2026 - 1
Gần 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2026 - 2

Theo thống kê, trong hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, có 1.204.180 em dự thi môn Toán, 1.208.356 em dự thi môn Ngữ văn.

Ở nhóm khoa học xã hội, môn Lịch sử chiếm áp đảo khi có đến 570.800 thí sinh đăng ký. Tiếp theo là bài thi Địa lý với 448.725 em đăng ký.

Trong khi đó, ở nhóm khoa học tự nhiên, môn Vật lý có 389.630 thí sinh đăng ký, Hóa học với 253.966 thí sinh, Sinh học có 70.303 em. Ngoại ngữ cũng là môn có nhiều học sinh lựa chọn, với 347.455 thí sinh đăng ký.

Những môn như Tin học, Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp lại ít thí sinh đăng ký hơn nhiều, lần lượt 18.691, 7.402 và 31.091 thí sinh đăng ký. Song, so với năm trước, số thí sinh nhóm này tăng đáng kể.

So với năm 2025, các môn có số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp tăng nhiều nhất gồm Toán (tăng 58.731 thí sinh), Ngữ văn (tăng 56.669 thí sinh), Lịch sử (tăng 71.433 thí sinh) và Vật lý (tăng 35.332 thí sinh).

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá xăng dầu hôm nay 1/7: Thế giới giảm nhẹ, trong nước diễn biến trái chiều
Giá xăng dầu hôm nay 1/7: Thế giới giảm nhẹ, trong nước diễn biến trái chiều
Phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2026, 2.465 thí sinh đạt 10 tuyệt đối
Phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2026, 2.465 thí sinh đạt 10 tuyệt đối
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 1/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 1/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông
Giá vàng hôm nay 1/7: Tiếp tục đi xuống
Giá vàng hôm nay 1/7: Tiếp tục đi xuống
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm