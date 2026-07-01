(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 1/7

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 1/7 ban ngày trời nắng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, trong khi chiều tối và tối khả năng cao xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Dự báo thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, riêng phía Nam có nơi trên 35°C, xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng nhanh từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Đến chiều tối và tối, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn. Gió nhẹ, tuy nhiên trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 1/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết duy trì trạng thái có mây, ban ngày nắng, nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ 32-35°C, một số nơi vượt ngưỡng 35°C.

Về chiều tối và tối, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3 hoạt động ổn định. Người dân làm việc ngoài trời cần bổ sung đủ nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian từ 11-15 giờ để giảm nguy cơ sốc nhiệt.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên hôm nay 1/7

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) có thời tiết dễ chịu hơn với nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-31°C, một số nơi trên 31°C.

Ban ngày khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và lũ quét trên các sông, suối nhỏ nếu mưa lớn kéo dài.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Cơ quan khí tượng nhận định, trong các cơn dông tại miền Trung và Tây Nguyên hôm nay có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống thoát nước và hạn chế di chuyển khi xuất hiện mưa dông lớn.

Đối với ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển, cần cập nhật diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác và di chuyển.