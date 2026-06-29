Cháy 15 tàu cá tại khu neo đậu ở Gia Lai, thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

(VTC News) -

Tối 29/6, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) báo cáo nhanh về vụ cháy hàng loạt tàu cá xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền thôn Huỳnh Giản Nam, khu vực Đầm Thị Nại.

Hiện trường vụ cháy.

Theo báo cáo, khoảng 13h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu neo đậu tàu thuyền thôn Huỳnh Giản Nam.

Ngay sau đó, UBND xã đã huy động lực lượng chức năng trên địa bàn, phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy thiệt hại 10 tỷ đồng.

Thống kê ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn đã làm 15 tàu cá bị thiệt hại, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn và 3 tàu bị cháy phần mũi.

Các tàu bị ảnh hưởng đều là tàu khai thác hải sản xa bờ, có chiều dài từ 15 - 17 m, công suất từ 700CV trở lên.

Theo UBND xã Tuy Phước Đông, mỗi tàu có giá trị khoảng trên 700 triệu đồng. Tổng thiệt hại ban đầu của vụ cháy ước khoảng 10 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thống kê cụ thể mức độ thiệt hại để có hướng hỗ trợ các chủ tàu theo quy định.

Đầm Thị Nại là vùng đầm nước mặn lớn ở khu vực Quy Nhơn - Tuy Phước, diện tích hơn 5.000 ha, có nguồn lợi thủy sản phong phú và gắn với sinh kế ngư dân ven đầm.