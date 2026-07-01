HLV Croatia: Ronaldo ghi bàn xuất sắc, không cần phòng ngự

(VTC News) -

Croatia là đối thủ của Bồ Đào Nha ở vòng 1/16 World Cup 2026. Tâm điểm của trận đấu vẫn là Cristiano Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi mới ghi 2 bàn tại World Cup 2026 trước đối thủ yếu nhất bảng K là Uzbekistan, “tịt ngòi” trước CHDC Congo và Colombia. Ronaldo đối mặt với nhiều chỉ trích, nhưng huấn luyện viên của đối thủ lại dành cho anh những lời tán dương.

Ông Zlatko Dalic – huấn luyện viên trưởng của Croatia nói: “Ronaldo đã ghi gần 1000 bàn thắng và ai cũng hiểu lối chơi, phẩm chất tuyệt vời của cậu ấy. Ronaldo giống Modric trong màu áo Croatia. Họ là động lực, là khát khao của đội tuyển quốc gia. Ronaldo không cần tham gia nhiều vào khâu phòng ngự và luôn muốn đồng đội hỗ trợ vì anh ấy có khả năng ghi bàn xuất sắc. Ronaldo là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”.

Ronaldo là tâm điểm trong các trận đấu của Bồ Đào Nha.

Nhà cầm quân người Croatia hết lời khen ngợi Ronaldo và cũng không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ với đồng nghiệp Roberto Martinez – HLV trưởng đội tuyển Bổ Đào Nha. Ông Martinez đang vấp phải rất nhiều chỉ trích.

Ông Dalic phân tích: “Roberto Martinez rõ ràng là huấn luyện viên giỏi, một chuyên gia có trình độ cao còn Bồ Đào Nha thì luôn rất mạnh. Họ có nhiều cầu thủ chơi cho các câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Mùa vừa qua, nhiều người vô địch Champions League cùng PSG.

Họ có Ronaldo cũng như Croatia có Modric và Argentina có Messi. Đội tuyển Bồ Đào Nha chắc chắn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển Croatia không có gì phải sợ hãi. Chúng tôi giữ nguyên phong cách thi đấu của mình và giữ kỉ luật một cách tốt nhất có thể. Croatia đã đối đầu với Bồ Đào Nha nhiều lần, kể cả ở Nations League. Chúng tôi hiểu rõ họ như thế nào”.

Bất chấp việc sở hữu đội hình đắt giá hàng đầu ở World Cup 2026, màn thể hiện của Bồ Đào Nha trong 3 trận đấu vòng bảng không đáp ứng được kỳ vọng. Họ gặp nhiều khó khăn và không thể giành chiến thắng trước CHDC Congo và Colombia - cũng là những đội giành quyền đi tiếp. Chiến thắng duy nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 tính đến lúc này là trước Uzbekistan.

Cristiano Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Tuy nhiên, siêu sao 41 tuổi hoàn toàn mờ nhạt trong 2 trận đấu khó. Ronaldo cũng đối mặt với “dớp” ở vòng loại trực tiếp. Anh chưa từng ghi bàn ở các trận knock out của World Cup.