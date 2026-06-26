Cháy rừng liên tiếp ở Quảng Trị, hàng trăm người căng mình dập lửa

(VTC News) -

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang nỗ lực khoanh vùng, khống chế đám cháy rừng tràm đang xảy ra tại xã Nam Cửa Việt.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 26/6, tại xã Nam Cửa Việt xảy ra cháy rừng tràm trên diện rộng, có nguy cơ lan sang khu vực dân cư lân cận.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, hàng trăm lượt người gồm các lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy gồm bộ đội biên phòng, công an, quân sự, kiểm lâm, cảnh sát biển cùng chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập lửa, đồng thời di dời tài sản của các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế ngọn lửa tại xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị)

Hiện các lực lượng vẫn đang tập trung khống chế đám cháy, không để lửa lan rộng.

Trong ngày 26/6, khoảng 12h45 vụ cháy rừng khác cũng xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị).

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Tùng sau đó điều động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và người dân triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu rừng. Đến 15h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến khoảng 13h30 ngày tại phường Đồng Hới (Quảng Trị) tiếp tục xảy ra vụ cháy bãi lau sậy gần khu vực các cơ quan hành chính của tỉnh.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ điều động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương triển khai chữa cháy. Đến 15h40 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị, trước tình hình nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, nguy cơ cháy rừng và cháy nổ luôn ở mức cao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời cơ động hỗ trợ địa phương xử lý các tình huống cháy, nổ.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn cháy nổ trong lao động, sản xuất và sinh hoạt, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.