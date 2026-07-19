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Giây phút 'chết đi sống lại' của người phụ nữ bị lũ cuốn trôi Chị Lò Thị Thiết vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại dòng lũ đỏ ngầu bao vây tứ phía, đất đá gầm rú và giây phút vật lộn sinh tử dưới mái tôn.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup Siêu máy tính đánh giá Tây Ban Nha có khả năng vô địch cao hơn Argentina, với hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng kiểm soát trận đấu là điểm tựa lớn nhất.

Điểm trường sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân chạy lũ ở Lai Châu Điểm trường Pắc Ta sáng đèn suốt đêm đón hơn 1.250 người dân bản Noong Thăng (Lai Châu) sơ tán tránh lũ và sạt lở, nhiều gia đình chỉ kịp ôm chăn gối rời nhà.

Mưa lũ khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 255 tỷ đồng Mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương, thiệt hại khoảng 255,04 tỷ đồng.

Thống kê đáng chú ý trận Tây Ban Nha vs Argentina: Messi thử tài Yamal Số liệu thống kê đáng chú ý trận Tây Ban Nha vs Argentina: Phân tích phong độ, bàn thắng, thẻ phạt, phạt góc và các chỉ số trước trận Tây Ban Nha vs Argentina.

Xe điện thắng thế trong cuộc đua giao hàng đô thị Xe điện đang thay thế xe tải diesel trong giao hàng đô thị tại châu Âu, mở ra mô hình logistics xanh với chi phí vận hành thấp hơn.

Việt Nam giành 4 Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế, trong top 8 thế giới Học sinh Việt Nam giành 4 Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2026, nằm trong top 8 đoàn có thành tích cao nhất thế giới.

Công nghệ 19/7: 142 cuộc biểu tình phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ Đây được xem là chiến dịch phản đối quy mô toàn quốc đầu tiên nhằm phản đối làn sóng mở rộng hạ tầng AI, diễn ra đồng loạt tại 42 bang của Mỹ.

Suýt bị hỏa táng do nhầm lẫn, người phụ nữ 'hồi sinh' trở thành họa sĩ tài năng Từ bên bờ vực cái chết, người phụ nữ Trung Quốc trở thành hoạ sĩ truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ để vươn lên khỏi cuộc sống khó khăn.

Nhận định, dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina: Messi thêm cột mốc vĩ đại Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup 2026 (2h ngày 20/7): Phân tích phong độ, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Tây Ban Nha vs Argentina.

Thoát 'án tử' đột quỵ: Đừng bỏ lỡ '6 tháng vàng' giành lại trí nhớ Gần một nửa bệnh nhân sống sót sau đột quỵ có thể suy giảm nhận thức trong năm đầu, đối mặt nguy cơ mất trí nhớ và đánh mất khả năng tự chủ.

Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2026 Bốn học sinh Việt Nam cùng giành Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2026, giúp đội tuyển đồng hạng Nhất với Trung Quốc và Ấn Độ.

Tàu Voyager 1 sắp chạm cột mốc cách Trái đất một ngày ánh sáng Sau hơn 49 năm kể từ khi xuất phát, tàu Voyager 1 sẽ đạt cột mốc lịch sử khi cách Trái đất một ngày ánh sáng, vào khoảng 18h16 ngày 18/11/2026 (giờ Việt Nam).

3 người chết, 4 người bị thương trong trang trại chăn nuôi Một công nhân bị điện giật, rơi xuống hố trong trang trại chăn nuôi, các đồng nghiệp lần lượt xuống ứng cứu cũng gặp nạn, khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương.