(VTC News) -

Kết quả xổ số Huế hôm nay 16/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 16/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 16/8 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 16/8/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 16/8/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 16/8/2026.

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- Kết quả XSTTH 10/8/2026

Tại kỳ quay số ngày 10/8/2026, xổ số Huế ghi nhận giải đặc biệt 356426. Kết quả các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 10/8/2026.

- Kết quả XSTTH 9/8/2026

Giải đặc biệt xổ số Huế ngày 9/8/2026 mang số 401374. Chi tiết kết quả các hạng giải được công bố như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 9/8/2026.

- Kết quả XSTTH 3/8/2026

Tại kỳ quay số ngày 3/8/2026, xổ số Huế ghi nhận giải đặc biệt 546731. Kết quả các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 3/8/2026.

- Kết quả XSTTH 2/8/2026

Giải đặc biệt xổ số Huế ngày 2/8/2026 mang số 960809. Kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt như sau:

XSTTH 2/8, kết quả xổ số Huế ngày 2/8/2026.

- Xổ số TTH 27/7/2026

Kỳ mở thưởng xổ số kiến thiết Huế ngày 27/7/2026 xác định giải đặc biệt mang số 997718. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSTTH 27/7, kết quả xổ số Huế ngày 27/7/2026.

- Kết quả xổ số Huế 20/7/2026

Trong kỳ quay số ngày 20/7/2026, giải đặc biệt xổ số Huế là 586052. Kết quả chi tiết từng hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 20/7/2026.

- XSTTH 19/7/2026

Xổ số Huế kỳ 19/7/2026 ghi nhận giải đặc biệt mang số 136472. Kết quả các hạng giải được công bố như sau:

XSTTH 19/7, kết quả xổ số Huế ngày 19/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có Công ty XSKT Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Huế, Kon Tum và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 16/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.