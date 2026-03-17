Vì sao người Hàn Quốc kiêng rót rượu cho chính mình?

Khi dòng chảy của điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới, hình ảnh những bàn nhậu nhộn nhịp bên bếp nướng hay những quán nhậu vỉa hè (pojangmacha) đã trở nên vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, có thể bạn chưa biết rằng đằng sau những ly Soju hay bát rượu gạo Makgeolli là cả hệ thống quy tắc ứng xử khắt khe và tinh tế.

Một trong những điều gây ngạc nhiên nhất đối với du khách nước ngoài khi lần đầu dự tiệc cùng người bản địa chính là việc tuyệt đối không bao giờ được tự rót rượu cho chính mình. Hành động tưởng chừng như đơn giản và đầy tính chủ động này lại bị xem là một điều cấm kỵ, thậm chí là dấu hiệu của sự cô độc hoặc thiếu tôn trọng trong văn hóa Hàn Quốc.

Lý do người Hàn Quốc không rót rượu cho chính mình

Việc rót rượu không đơn thuần là phục vụ một loại đồ uống, mà là một nghi thức giao tiếp phi ngôn ngữ, nơi tình cảm và thứ bậc được xác lập một cách rõ ràng. Dưới đây là một số lý do cốt lõi giải thích cho phong tục độc đáo này, giúp du khách cái nhìn đa chiều về tâm hồn và cách kết nối của con người nơi đây.

Không tự rót rượu là một trong những nét văn hóa ăn nhậu đặc trưng tại Hàn Quốc. (Ảnh: ChrisCho)

Tinh thần "Jeong"

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất xuất phát từ khái niệm "Jeong" – một danh từ đặc trưng của tiếng Hàn dùng để chỉ tình cảm, sự gắn bó sâu sắc giữa người với người. Trong văn hóa Hàn Quốc, một bữa ăn hay một buổi nhậu không bao giờ là trải nghiệm cá nhân. Đó là không gian của sự chia sẻ.

Khi rót rượu cho người đối diện, thành viên trong buổi nhậu đang trao đi sự quan tâm và lòng hiếu khách. Việc tự rót rượu cho mình bị coi là hành động cắt đứt sợi dây liên kết vô hình này.

Người Hàn cho rằng nếu một người tự rót rượu, họ đang tự cô lập mình khỏi tập thể, thể hiện rằng họ không cần sự quan tâm của người khác hoặc quá ích kỷ để chờ đợi sự phục vụ từ bạn bè. Thậm chí còn có quan niệm dân gian rằng: "Nếu bạn tự rót rượu cho mình, người ngồi đối diện sẽ gặp xui xẻo" hay "Bạn sẽ cô đơn suốt đời nếu tự rót".

Việc tự rót rượu bị xem là khiếm nhã, thiếu kết nối, quan tâm người xung quanh. (Ảnh: Kuow)

Thực tế, điều này nhấn mạnh việc luôn phải để mắt đến chén rượu của đối phương. Một bàn tiệc đúng nghĩa là nơi mọi người liên tục quan sát xem chén của bằng hữu đã vơi hay chưa để kịp thời lấp đầy, tạo nên vòng tròn quan tâm không hồi kết. Chính sự tương tác này giúp thắt chặt mối quan hệ, biến những người xa lạ thành bạn bè và biến đồng nghiệp thành những người anh em thân thiết.

Ảnh hưởng của Khổng giáo

Hàn Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Khổng giáo, nơi thứ bậc xã hội và tuổi tác đóng vai trò quyết định trong mọi hành vi ứng xử. Trên bàn tiệc, việc rót rượu trở thành một "thước đo" chuẩn mực đạo đức và sự tinh tế của mỗi cá nhân.

Quy tắc cơ bản là người có thứ bậc thấp hơn (nhỏ tuổi hơn hoặc chức vụ thấp hơn) phải rót rượu cho người có thứ bậc cao hơn bằng cả hai tay. Hành động này thể hiện sự kính trọng tuyệt đối và sự khiêm nhường của người dưới.

Nếu một người lớn tuổi hoặc cấp trên phải tự rót rượu khi có người trẻ hơn ngồi cùng, đó được xem là sự thất lễ nghiêm trọng của người trẻ, khiến người lớn cảm thấy không được tôn trọng. Ngược lại, khi cấp trên rót rượu cho cấp dưới, đó là sự ban ân và khích lệ. Việc không tự rót rượu giúp duy trì trật tự này một cách tự nhiên.

Người Hàn Quốc xem trọng thứ bậc trên bàn nhâu. Cấp dưới hoặc người ít tuổi sẽ rót cho bề trên. (Ảnh: Kuow)

Người dưới phải luôn giữ sự tỉnh táo và quan sát để đảm bảo chén của người trên không bao giờ trống không. Thậm chí, tư thế rót rượu cũng phải chuẩn mực như tay phải cầm bình, tay trái đỡ nhẹ dưới cổ tay phải hoặc đặt lên ngực để thể hiện sự cung kính. Sự khắt khe này không nhằm tạo ra áp lực, mà để nhắc nhở mỗi cá nhân về vị trí của mình trong xã hội, từ đó tạo nên một cộng đồng có kỷ luật và sự thấu hiểu lẫn nhau qua những cử chỉ nhỏ nhất.

Văn hóa ăn nhậu đặc trưng

Văn hóa uống rượu Hàn Quốc gắn liền với phong cách uống cạn một lần. Quy tắc bất biến là chỉ được rót đầy khi chén đã hoàn toàn trống không. Việc tự rót rượu khiến bàn tiệc không còn duy trì một nhịp độ chung đồng nhất.

Khi một người được rót rượu, họ thường phải uống cạn trước khi đáp lễ bằng cách rót lại cho người vừa rót cho mình. Chu trình này tạo ra một sự tuần hoàn: rót – uống – rót lại. Nếu ai đó tự rót, họ sẽ phá vỡ vòng lặp này, khiến nhịp độ của buổi tiệc bị xáo trộn. Việc phụ thuộc vào người khác giúp kiểm soát tốc độ tiêu thụ rượu, đảm bảo rằng mọi người đều say ở mức độ tương đồng và không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc vui.

Bên cạnh đó, việc rót rượu cho nhau thường đi kèm với việc mời nhau một miếng mồi ngon. Việc tạm dừng ăn để rót rượu cho bạn nhậu là cách để thể hiện rằng: "Tôi quý trọng sự hiện diện của bạn hơn cả miếng ăn ngon trước mặt". Bạn nhậu tự rót, tự gắp thường bị coi là ích kỷ.

Bên cạnh việc rót rượu, người Hàn Quốc cũng có văn hóa gắp đồ ngon cho nhau. (Ảnh: KoreanTimes)

Nghệ thuật xây dựng lòng tin

Hành động rót rượu giúp thành viên trong bàn tiệc phải tương tác với nhau liên tục. Thay vì mỗi người tập trung vào ly rượu của mình, họ phải giao tiếp bằng ánh mắt, bằng lời cảm ơn và bằng những cử chỉ rót rượu qua lại. Điều này ngăn chặn việc uống rượu một cách lầm lũi và biến buổi tiệc thành buổi tiệc sinh động.

Một người biết rót rượu đúng lúc, đúng cách luôn được đánh giá cao về trí tuệ cảm xúc (EQ) và khả năng hòa nhập. Chính vì vậy, người Hàn Quốc duy trì thói quen uống rượu như cách để xây dựng mạng lưới quan hệ bền vững, nơi niềm tin được rót đầy cùng với những chén Soju.

Kết lại, văn hóa không tự rót rượu của người Hàn Quốc là nét đẹp nhân văn, phản ánh rõ nét tư duy tập thể, hòa đồng. Hiểu được điều này, du khách không chỉ tránh được những hiểu lầm khi giao tiếp với người bản địa, mà còn học được cách kết nối quanh mình trong mỗi bàn tiệc.