Chen chân check-in nhà thờ Đức Bà gần 150 tuổi đêm Giáng sinh

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được khởi công xây dựng năm 1877 và hoàn thành sau ba năm, do kiến trúc sư J. Bourard thiết kế. Năm 1959, công trình được Vatican phong danh hiệu Tiểu Vương cung Thánh đường. Với chiều cao hơn 60m, trong đó tháp kẽm và tháp chuông chiếm phần lớn, nhà thờ Đức Bà từ lâu đã trở thành biểu tượng kiến trúc – văn hóa nổi bật của TP.HCM.