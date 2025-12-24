Chen chân check-in nhà thờ Đức Bà gần 150 tuổi đêm Giáng sinh

Những ngày cận Giáng sinh, khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ 8h45 đến 23h mỗi ngày, nhà thờ Đức Bà được thắp sáng bằng hệ thống đèn LED quy mô lớn, tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ giữa trung tâm TP.HCM.
Ánh sáng phủ khắp hai tháp chuông cao hơn 60m cùng toàn bộ mặt tiền và khuôn viên nhà thờ, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 18h40 ngày 24/12, khu vực phía trước nhà thờ Đức Bà đông nghịt người.
Các tuyến đường xung quanh như Công xã Paris, Nguyễn Du, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn trước Dinh Độc Lập) rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Chị Trương Ngọc Mai (ngụ xã Bình Hưng) cho biết, phải mất gần 30 phút mới di chuyển được qua đoạn Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa do lượng xe cộ và người dân tập trung quá đông.
Chị Trần Minh Như cùng bạn bè dành hơn hai tiếng dạo quanh khu vực nhà thờ Đức Bà để chụp ảnh và ngắm cảnh. Nhiều du khách nhận xét, không gian trang trí Giáng sinh năm nay lung linh và quy mô hơn những năm trước, tạo điểm nhấn đặc biệt cho khu vực trung tâm TP.HCM dịp cuối năm.
Ông Hoàng Nhật Phong (chủ một quán cà phê gần nhà thờ) cho biết, từ khi hệ thống đèn Giáng sinh được thắp sáng, quán luôn trong tình trạng kín bàn từ 20h đến 24h. Không chỉ quán xá vỉa hè, các nhà hàng, trung tâm thương mại quanh khu vực như Diamond Plaza cũng đông nghịt khách vui chơi, mua sắm.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được khởi công xây dựng năm 1877 và hoàn thành sau ba năm, do kiến trúc sư J. Bourard thiết kế. Năm 1959, công trình được Vatican phong danh hiệu Tiểu Vương cung Thánh đường. Với chiều cao hơn 60m, trong đó tháp kẽm và tháp chuông chiếm phần lớn, nhà thờ Đức Bà từ lâu đã trở thành biểu tượng kiến trúc – văn hóa nổi bật của TP.HCM.
