Ông Trump: Ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn suy thoái kinh tế

(VTC News) -

Hôm 22/6, khi được phóng viên hỏi liệu ông có sẵn sàng mạo hiểm gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bằng cách tấn công Iran nếu nước này không tuân thủ thỏa thuận hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: “Chà, không phải theo cách tôi đang làm. Nó sẽ không gây ra khủng hoảng kinh tế. Nếu họ không tuân thủ thì vũ khí hạt nhân còn nguy hiểm hơn cả khủng hoảng kinh tế".

Ông Trump tiếp tục nói: “Trầm cảm thực sự rất tệ và vũ khí hạt nhân sẽ gây ra trầm cảm nhanh hơn nhiều”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, ông Trump nhắc lại rằng hành động quân sự vẫn có thể xảy ra nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận. “Nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận hoặc nếu họ không cư xử đúng mực, tôi sẽ làm những gì cần phải làm”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Hiện tại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã rời Thụy Sĩ, sau một ngày đàm phán tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột với Iran. Ông Vance rời đi sau một ngày đàm phán mà ông mô tả là "rất, rất tốt" giữa Mỹ và Iran diễn ra hôm 21/6.

Trước đó, ông Vance cho biết Tehran đồng ý cho phép quan sát viên hạt nhân vào nước này, mô tả đây là “bước đầu tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa vĩnh viễn” Iran. Về phía mình, Iran phủ nhận việc đưa ra những cam kết mới về giám sát hạt nhân và khẳng định Tehran không đàm phán về vấn đề hạt nhân trong suốt 18 giờ thảo luận.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ ban hành lệnh miễn trừ 60 ngày đối với việc bán dầu của Iran, thực hiện một trong những cam kết quan trọng. Điều này diễn ra sau khi ông Vance vạch ra sáng kiến ​​nhằm giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran, theo đó Mỹ có quyền phê duyệt việc Tehran có thể mua gì bằng số tiền đó.

Ngoài ra, Iran đồng ý thiết lập "đường dây nóng điện thoại" qua eo biển Hormuz để "ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm" với Mỹ hoặc các nước khác khi tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Iran “sẽ thực thi luật pháp quốc tế một cách chính xác” và hành động nhanh chóng để giải quyết mọi vấn đề hoặc hiểu lầm.

“Đương nhiên, cũng giống như những vấn đề có thể phát sinh ở Lebanon hay những nơi khác, các vấn đề cũng có thể phát sinh ở eo biển Hormuz. Như các bạn đã thấy, vào một số đêm thậm chí còn xảy ra các cuộc đụng độ", ông Ghalibaf nói.