Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 22/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Nga chuyển giao vũ khí hạt nhân tới Belarus, Mỹ điều thêm binh sĩ tới Ba Lan, Tổng thống Donald Trump cân nhắc bỏ lỡ đám cưới con trai vì Iran, Israel trục xuất đội tàu viện trợ Gaza và vụ ám sát thị trưởng tại Peru.

Nga chuyển giao vũ khí hạt nhân tới Belarus

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã chuyển giao vũ khí hạt nhân tới kho chứa dã chiến tại Belarus trong khuôn khổ cuộc tập trận hạt nhân kéo dài ba ngày bắt đầu từ 19/5.

Theo Moskva, lữ đoàn tên lửa Belarus đang huấn luyện tiếp nhận đạn dược đặc biệt dành cho hệ thống tên lửa Iskander-M, loại có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân với tầm bắn lên tới 500 km.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đối đầu với phương Tây liên quan xung đột Ukraine. Điện Kremlin đồng thời chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys về khả năng NATO tiến vào vùng Kaliningrad của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Moskva sẽ đáp trả mọi nỗ lực gia tăng năng lực xung đột hạt nhân của NATO tại châu Âu.

Ông Trump có thể bỏ lỡ đám cưới con trai vì Iran

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson. (Ảnh: NYTimes)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ không tham dự đám cưới của con trai Donald Trump Jr. vì đang tập trung xử lý tình hình Iran. “Đây không phải là thời điểm tốt cho tôi. Tôi còn có chuyện liên quan đến Iran và những chuyện khác nữa”, ông Trump nói với phóng viên hôm 21/5.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ cố gắng sắp xếp tham dự lễ cưới riêng tư diễn ra cuối tuần này tại Bahamas. Đám cưới diễn ra giữa lúc Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực đàm phán liên quan cuộc xung đột với Iran, trong bối cảnh áp lực kinh tế trong nước gia tăng do giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Mỹ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Karol Nawrocki. Ông Trump cho biết quyết định này phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Ba Lan cũng như cam kết tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Thông báo được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc hủy kế hoạch luân chuyển 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan hồi tuần trước. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại quốc gia Đông Âu này. Theo giới phân tích, Ba Lan tiếp tục được Washington xem là một trong những đồng minh quân sự quan trọng nhất tại châu Âu trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Ba Lan. (Ảnh: Getty)

Israel trục xuất toàn bộ đội tàu viện trợ Gaza

Bộ Ngoại giao Israel cho biết đã trục xuất toàn bộ thành viên đội tàu viện trợ của tổ chức Global Sumud Flotilla sau khi hải quân Israel chặn bắt đoàn tàu trên biển.

Theo truyền thông quốc tế, khoảng 430 nhà hoạt động đến từ 40 quốc gia tham gia đoàn tàu nhằm phản đối lệnh phong tỏa Dải Gaza và đưa hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực này. Vụ việc khiến nhiều nước như Mỹ, Pháp, Canada, Anh và Ireland lên tiếng bày tỏ quan ngại về điều kiện giam giữ những người bị bắt.

Trong khi đó, Israel khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải đối với Gaza.

Thị trưởng bị truy sát trên đường phố Peru

Victor Hugo Febre, thị trưởng quận Veintiseis de Octubre thuộc vùng Piura của Peru. Ảnh: Infobae

Giới chức Peru xác nhận Thị trưởng quận Veintiseis de Octubre thuộc vùng Piura, ông Victor Hugo Febre, bị các tay súng truy sát và bắn chết hôm 21/5.

Theo cảnh sát, hai nghi phạm đi xe máy đã phục kích và nổ súng vào xe của ông Febre khi ông đang trên đường tới nơi làm việc. Nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện với nhiều vết đạn trên người.

Đây là quan chức địa phương thứ ba tại Peru bị sát hại kể từ đầu năm trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đối mặt cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng liên quan đến các băng nhóm tội phạm và hoạt động tống tiền.