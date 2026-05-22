Bật mí livestream thực cảnh đầu tiên của Mùa Vàng Thắng Lớn 2026

(VTC News) -

Công nghệ số kết nối niềm vui mùa vàng

Những năm gần đây, bà con nông dân ngày càng yêu thích công nghệ số nhờ sự tiện lợi, cập nhật nhanh và khả năng kết nối cao. Điện thoại thông minh trở thành công cụ quen thuộc để bà con vừa nắm bắt thông tin, vừa giải trí, xem livestream và tham gia các hoạt động trực tuyến.

Nắm bắt xu hướng đó, Phân bón Cà Mau tiên phong xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, trong đó “Mùa Vàng Thắng Lớn” là hoạt động thường niên nổi bật, ứng dụng các công nghệ số mang đến sự tiện lợi và tối ưu trải nghiệm cho bà con khi tham gia chương trình.

Suốt hành trình 5 năm qua, “Mùa Vàng Thắng Lớn” được bà con tin tưởng tham gia nhờ trải nghiệm thuận tiện, liền mạch. Chỉ với thao tác quét mã QR bên trong mỗi bao NPK Cà Mau, bà con có thể tham gia nhanh chóng, thông tin được tự động lưu để những lần tiếp theo càng dễ dàng hơn.

Đặc biệt, năm 2026 chương trình lần đầu ra mắt “Vòng quay may mắn”, mở ra cơ hội trúng thưởng với nhiều giải hấp dẫn như nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99, thẻ nạp điện thoại nhiều mệnh giá, đồng thời mã dự thưởng vẫn tiếp tục được tham gia quay số các giải thưởng lớn như xe máy Honda, nhẫn vàng 1 chỉ 99,99 qua livestream minh bạch định kỳ.

Năm 2026, chương trình tiếp tục mang đến nhiều sắc vui mới, khi lần đầu ứng dụng công nghệ livestream thực cảnh ngoài trời tại các vùng miền, mang đến trải nghiệm tương tác trực tiếp, sống động, giúp bà con vừa tham gia tại chỗ vừa dễ dàng theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Cần Thơ - nơi sẽ diễn ra livestream Mùa Vàng Thắng Lớn 2026 vào 30/5. (Ảnh minh họa)

Chờ đón những sắc vui bất ngờ tại vùng sông nước Tây Đô

Càng gần đến ngày hội livestream đầu tiên của “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026”, không khí tại các đại lý phân bón càng trở nên sôi động, tấp nập hơn. Tin dùng Phân bón Cà Mau từ lâu, nhiều bà con đã hào hứng tìm và quét mã QR trong mỗi bao phân bón NPK Cà Mau để tham gia “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026”, sẵn sàng cho sự kiện đặc biệt.

Ai cũng tò mò, háo hức về livestream thực cảnh đầu tiên của chương trình quen thuộc sắp về với quê hương mình. Một không gian livestream đầy mới mẻ, hấp dẫn, vừa mang nét hiện đại vừa đặc trưng vùng Tây Nam Bộ kết hợp cùng nhiều hoạt động "trải nghiệm vừa vui vừa mới" cho bà con khi tham gia.

Hàng trăm bà con nông dân sẽ trực tiếp tham gia các trò chơi vận động, khám phá văn hóa bản địa và hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc lộ diện chủ nhân các giải thưởng giá trị gồm giải xe máy Honda và nhẫn vàng 01 chỉ 99,99 đầu tiên trên tổng số hơn 1,5 triệu giải thưởng của chương trình “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026”.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, sự đổi mới của livestream “Mùa Vàng Thắng Lớn” năm nay còn bắt nguồn từ mong muốn được đến gần bà con hơn. Từ những chia sẻ mộc mạc như “Bao giờ livestream về tới quê tui?”, chương trình mang các buổi livestream thực cảnh đến ngay chính quê hương bà con, như một lời tri ân, lan tỏa niềm vui, kết nối và tiếp thêm động lực cho những vụ mùa thắng lớn.

Chào đón may mắn gõ cửa, bà con hãy chọn phân bón NPK Cà Mau, mở bao NPK Cà Mau, quét mã QR, nhập thông tin theo yêu cầu và tham gia Mùa Vàng Thắng Lớn. Bà con có thể theo dõi các cập nhật về livestream quay số may mắn cũng như các thông tin khác bằng cách truy cập https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn hoặc gọi đến tổng đài miễn phí 1800888606.