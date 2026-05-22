Sao Việt tiêu tan sự nghiệp vì liên quan đến ma tuý

Việc các nghệ sĩ là người nổi tiếng của showbiz Việt từng bị bắt, ngồi tù, mất danh tiếng vì chất cấm những năm qua vẫn luôn là câu chuyện được khán giả nhắc đến. Có người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được đông đảo khán giả yêu mến, nhưng chỉ vì một phút sa ngã khiến hình ảnh và tên tuổi gây dựng nhiều năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số các bị can trên có Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Anh bị khởi tố tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Việc nam ca sĩ vướng vào ma tuý khiến nhiều người ngỡ ngàng. Giai đoạn 2010 đến 2012, anh là nam ca sĩ trong nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, sở hữu nhiều bài hit. Hình ảnh của nam ca sĩ khi đó được nhiều khán giả biết đến. Sau khi nhóm V.Music tan rã, Sơn Ngọc Minh luôn chật vật tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Ca sĩ Long Nhật

Thông tin ca sĩ Long Nhật bị bắt trong đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khiến khán giả bất ngờ. Khi bị bắt, ca sĩ Long Nhật khai sử dụng ma túy đá với Nguyễn Minh Nhựt (quản lý của nam ca sĩ) cùng một người khác. Nguồn gốc ma túy được ca sĩ mua của đối tượng tên là Kiều Quốc Nhã. Nam ca sĩ trực tiếp chuyển cho Nhã 1 triệu đồng, trong đó 500.000 là tiền ma túy và số tiền còn lại là trả công giao.

Ca sĩ Long Nhật nổi tiếng hát dòng nhạc trữ tình - quê hương tại Việt Nam. Anh được khán giả biết đến qua chất giọng Huế ngọt ngào, sâu lắng.Tên tuổi của anh gắn liền với các nhạc phẩm dân ca, Bolero như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Hai chuyến tàu đêm… Ngoài ra, Long Nhật còn được mệnh danh là “Bà tám showbiz” khi luôn thẳng thắn đưa ra ý kiến trước những scandal xung quanh.

Ca sĩ, diễn viên Miu Lê

Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở đảo Cát Bà.

Chiều 11/5, công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận nhận được tin báo về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine và Ketamine, MDMA.

Thông tin trên khiến dân mạng dậy sóng. Miu Lê nổi tiếng với nhiều bản hit quen thuộc tại Việt Nam. Ngoài ra, cô sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ như Những thiên thần áo trắng, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua… và góp mặt trong phim Đại tiệc trăng máu 8 đang công chiếu ở các rạp.

Diễn viên Lệ Hằng

Được khán giả biết đến qua vai diễn Hoài "thát-chơ" trong bộ phim "Xin hãy tin em", nữ diễn viên có một con đường làm nghệ thuật rộng mở. Sau khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2012, Lệ Hằng biến mất khỏi showbiz.

Ngày 23/4/2023, nữ diễn viên bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là gần 0,7g ma túy tổng hợp mà nữ diễn viên khai nhận mua với giá 500.000 đồng để bán kiếm lời.

Người mẫu An Tây (Andrea Aybar)

Ngày 9/11/2024, công an kiểm tra một căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP. Thủ Đức, TP.HCM và phát hiện người mẫu, diễn viên Andrea Aybar Carmona - tên Việt là Nguyễn Thị An cùng nhóm bạn bè đang sử dụng ma túy. Cô bị truy tố về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, là một trong 227 bị can của chuyên án VN10.

Làm việc với cơ quan điều tra, An Tây khai bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2020, thường liên hệ mua qua mạng lưới quen biết với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lần. Không dừng lại ở việc tự sử dụng, cô còn rủ trợ lý và bạn bè cùng tham gia nhiều lần tại chính căn hộ của mình.

An Tây là một trong những người mẫu nước ngoài đầu tiên nổi tiếng tại Việt Nam, gây ấn tượng bởi ngoại hình lai Tây xinh đẹp cùng khả năng nói tiếng Việt trôi chảy, sành sỏi. Cô cũng góp mặt trong nhiều show diễn thời trang cũng như tuần lễ thời trang nổi tiếng.

Ca sĩ Chi Dân

Ngày 14/11/2024, Công an TP.HCM khởi tố, bắt khẩn cấp ca sĩ Chi Dân (Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi) để điều tra các hành vi Tàng trữ, Tổ chức sử dụng ma túy.

Trong đó, Chi Dân bị phát hiện cùng bạn bè tụ tập sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP.HCM. Qua kiểm tra, nam ca sĩ dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, diễn viên, ca sĩ Chi Dân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

"Sự việc lần này nghiêm trọng với sự nghiệp của tôi. Tôi có trách nhiệm lớn vì tôi là người được khán giả tin tưởng. Tôi suy nghĩ rất nhiều hành vi phạm tội của mình. Tôi xin lỗi tất cả khán giả và những người tin yêu tôi trong thời gian qua”, Chi Dân nói sau khi bị bắt giữ.

Chi Dân là nam ca sĩ có nhiều bản hit quen thuộc với khán giả Việt Nam như Điều anh biết, 1234, Làm vợ anh nhé,... Việc anh bị bắt giữ vì liên quan đến ma tuý khiến nhiều người tiếc nuối.