Cận cảnh màn nhảy dù huấn luyện xuyên tầng mây của trinh sát đặc nhiệm

Trong 3 ngày từ 19 - 21/5, Tiểu đoàn 47, Bộ Tham mưu Quân khu và Đại đội Trinh sát đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức huấn luyện đổ bộ đường không tại sân bay Biên Hòa. Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ rạng sáng tại sân bay Biên Hòa (TP Đồng Nai), điều kiện thời tiết có nhiều mây, mưa nhỏ và sương mù khiến tầm nhìn hạn chế. Dù vậy, các phân đội trinh sát nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị, kiểm tra trang bị trước giờ thực hành.
Toàn bộ quá trình chuẩn bị được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ mặt đất. Trước khi lên trực thăng, giáo viên dù của Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kỹ từng bộ dù chính, dù phụ, dây đeo cùng vũ khí mang theo của các trinh sát viên nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Từ khâu chuẩn bị dưới mặt đất đến thời điểm rời cửa trực thăng, mọi thao tác đều được thực hiện chính xác, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật.
Trước khi thực hành nhảy dù, các chiến sĩ được huấn luyện kỹ các nội dung như động tác rời máy bay, điều khiển dù, xử lý tình huống trên không và kỹ thuật tiếp đất ở nhiều dạng địa hình khác nhau. Những người tham gia nhảy dù phải trải qua kiểm tra, đạt yêu cầu khá, giỏi và đủ điều kiện sức khỏe mới được phê duyệt thực hành.
Sau khi lên trực thăng, các trinh sát viên tiếp tục được giáo viên dù kiểm tra lại từng bộ dù chính, dù phụ thêm một lần nữa trước giờ thực hành.
Theo kế hoạch huấn luyện, các chiến sĩ thực hành nhảy dù từ trực thăng ở độ cao khoảng 800m.
Từ thao tác rời cửa trực thăng, giữ hướng bay đến tiếp đất an toàn đều đòi hỏi sự quyết đoán, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và bản lĩnh vững vàng của từng chiến đấu viên.
Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nhảy dù là nội dung huấn luyện đặc biệt nguy hiểm, thường do các lực lượng tinh nhuệ như Binh chủng Đặc công, Đặc công Hải quân, Trinh sát đặc nhiệm cùng các đơn vị đặc nhiệm thuộc quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Tư lệnh TP.HCM đảm nhiệm.
Đây là kỹ năng cốt lõi trong hoạt động đổ bộ đường không, với nhiệm vụ nhảy từ trực thăng hoặc máy bay vận tải ở độ cao khoảng 800 - 1.000m để bí mật tiếp cận mục tiêu, thực hiện trinh sát, tập kích phía sau phòng tuyến đối phương và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác.
Đối với phi công quân sự, nhảy dù cũng là kỹ năng bắt buộc nhằm rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng thoát hiểm an toàn trong trường hợp máy bay gặp sự cố trên không.
Ngoài nội dung nhảy dù đổ bộ đường không, các trinh sát còn thực hành đổ treo từ trực thăng và triển khai đội hình chiến đấu sau khi tiếp đất.
