Đại lễ Phật đản 2026: Phật tử đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số

Sáng 21/5, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ cùng chư Tăng, Phật tử chùa Yên Phú long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 tại chùa Yên Phú, Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có nhiều chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương, TP Hà Nội cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử. Về phía Giáo hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN cùng nhiều chư tôn đức Tăng Ni.

Đại lễ cũng có sự hiện diện của Ngài Tshering W. Sherpa - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TP Hà Nội và các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nhấn mạnh năm 2026 là giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới sau quá trình sắp xếp địa giới hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện hệ thống pháp luật, với quyết tâm phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đức Pháp chủ kêu gọi chư tôn đức, Tăng Ni và Phật tử tiếp tục dấn thân phụng sự trong tinh thần tỉnh thức, an lạc; phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc và góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thông điệp cũng nhấn mạnh việc lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của Đức Phật nhằm hun đúc đạo đức xã hội, xây dựng hòa bình và đoàn kết cộng đồng.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thọ Lạc tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Đức Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Diễn văn khẳng định vai trò của Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cả nước tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đáng chú ý, diễn văn nhấn mạnh việc đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và đảm bảo an sinh xã hội. Giáo hội cũng khuyến khích thế hệ Tăng Ni trẻ không ngừng nâng cao trí tuệ, giới đức, năng lực hội nhập quốc tế để góp phần xây dựng nền Phật giáo Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa bày tỏ niềm vinh hạnh khi tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Yên Phú. Ông khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối liên kết sâu sắc được hình thành từ di sản Phật giáo hàng nghìn năm. Theo Đại sứ, từ khoảng 2.000 năm trước, các nhà sư Ấn Độ đã truyền bá giáo lý Phật giáo vào Việt Nam, đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Ngài Tshering W. Sherpa cho rằng Vesak không chỉ là ngày lễ thiêng liêng của cộng đồng Phật tử mà còn là dịp lan tỏa các giá trị hòa bình, từ bi và nhân văn, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Ấn Độ.

Trong khuôn khổ đại lễ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Yên Phú đã thực hiện nghi thức dâng thập cúng dường kính mừng Phật đản. Cuối buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng trang nghiêm cử hành nghi lễ Phật đản và nghi thức tắm Phật truyền thống trong không khí thanh tịnh, thấm đượm tinh thần đạo vị.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Yên Phú khép lại trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ. Sự kiện không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hòa bình, lòng từ bi, tinh thần đoàn kết dân tộc và tình hữu nghị quốc tế.