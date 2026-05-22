Đại học FPT mở ngành Robot và AI đón đầu thị trường lương trăm triệu

Chuyên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo (Định hướng UAV và Humanoid) được xây dựng được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa học thuật và thực hành, trong đó sinh viên sẽ tham gia học kỳ đào tạo tại doanh nghiệp (On-the-job Training - OJT) để trực tiếp học hỏi, làm việc trong môi trường thực tế trước khi tốt nghiệp.

Điểm đáng chú ý là chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên ý kiến về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp từ doanh nghiệp, chuyên gia cũng như các tổ chức nghề nghiệp. Sinh viên được trang bị kiến thức cốt lõi của ngành Công nghệ thông tin cùng các công nghệ và phương pháp của Robotics & AI, bao gồm cơ học và điều khiển robot, trí tuệ nhân tạo và học máy, thị giác máy tính và nhận thức robot, lập trình hệ thống và hệ thống nhúng.

Nhà trường cho hay một trong những điểm khác biệt của chuyên ngành là định hướng đào tạo theo các nhánh công nghệ tiên tiến, trong đó nổi bật là UAV và Humanoid. Thứ nhất là UAV (máy bay không người lái), sẽ tập trung vào thiết kế, điều khiển bay, hệ thống nhúng và ứng dụng UAV trong thực tiễn. Thứ hai là Humanoid (Robot hình người), tập trung phát triển các hệ thống Robot có khả năng tương tác, mô phỏng hành vi con người.

Robot và Trí tuệ nhân tạo là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao. (Ảnh: FPT)

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận các hướng phát triển khác như Robot công nghiệp, xe tự hành, hệ thống tự động hóa… thông qua các học phần và dự án chuyên sâu. Cách tiếp cận này giúp người học không chỉ giỏi một lĩnh vực mà có khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều vị trí công việc trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Đặc biệt, chương trình áp dụng định hướng “AI-first”, coi trí tuệ nhân tạo là lõi giá trị của sản phẩm công nghệ, thay vì chỉ tập trung vào phần cơ khí. Toàn bộ chương trình chuyên ngành sử dụng giáo trình tiếng Anh, đồng thời tích hợp các chứng chỉ công nghệ quốc tế, giúp sinh viên sẵn sàng tham gia thị trường lao động toàn cầu.

Người học được trang bị khả năng sử dụng tiếng Anh đạt trình độ tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương IELTS 6.0). Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật, tạo lợi thế trong việc học tập, làm việc và thích nghi với môi trường quốc tế.

Trường Đại học FPT đánh giá với nền tảng được đào tạo bài bản, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như kỹ sư Robot, kỹ sư UAV & Drone AI, kỹ sư Robot tự hành (AGV/ARM), kỹ sư AI & Robot. Bên cạnh đó, người học còn có thể trở thành kỹ sư tự động hóa & điều khiển hoặc theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu, giảng dạy trong lĩnh vực AI và Robot.

Không chỉ đa dạng về cơ hội việc làm, mức thu nhập của lĩnh vực này cũng thuộc nhóm cao trên thị trường. Với sinh viên mới ra trường thu nhập có thể nhận từ 18-30 triệu đồng/tháng, kỹ sư cấp trung mức lương khoảng 50-85 triệu đồng/tháng và các chuyên gia cao cấp có thể vượt ngưỡng 125 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập hấp dẫn này phản ánh rõ sức hút của ngành trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa đang diễn ra mạnh mẽ.