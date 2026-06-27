Tuyến đường huyết mạch phía Tây Hà Nội khoác diện mạo mới sau khi dỡ lô cốt

Tuyến đường Nguyễn Trãi hết cảnh đào xới sau hơn 3 tháng thi công dự án chống ngập.
Sau hơn 3 tháng phục vụ thi công dự án chống ngập, tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã được hoàn trả mặt bằng, nhiều đoạn được thảm nhựa mới, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi công trường.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 25/6, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Trãi dễ dàng hơn so với vài trước.
Tại đoạn từ khu vực Royal City đến gần nút giao Nguyễn Tuân, các rào chắn phục vụ thi công đã được tháo dỡ, trả lại không gian cho phương tiện lưu thông.
Dòng xe trên tuyến đường huyết mạch này di chuyển ổn định, không còn cảnh phải nối đuôi nhau qua các điểm quây tôn.
Nhiều người cho biết họ cảm nhận rõ sự thay đổi sau khi mặt đường được hoàn trả đồng bộ.
"Tôi đi làm qua đây hằng ngày nên thấy rất rõ. Trước kia chỉ cần đến giờ cao điểm là xe cộ ùn lại, có hôm phải mất thêm hàng chục phút mới đi hết đoạn đường này. Bây giờ đường thông thoáng hơn nhiều, việc di chuyển cũng đỡ vất vả", chị Ngọc Anh, một người dân sống tại phường Thanh Xuân, chia sẻ.
Trước đó, từ giữa tháng 3, để phục vụ dự án xây dựng hệ thống cống hộp chống ngập, đơn vị thi công tổ chức rào chắn nhiều vị trí trên đường Nguyễn Trãi. Khu vực thi công kéo dài gần 1km, được chia thành nhiều phân đoạn với chiều rộng chiếm dụng đáng kể mặt đường. (Hình ảnh PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận ngày 17/3/2026)
Việc thi công khiến phần diện tích dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp. Trong khi đó, Nguyễn Trãi vốn là một trong những tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn của Hà Nội nên tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều. (Hình ảnh PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận ngày 8/4/2026)
Sau hơn 3 tháng thi công dự án chống ngập, đường Nguyễn Trãi đã được hoàn trả mặt bằng, thảm nhựa mới, giúp giao thông thông suốt và giảm ùn tắc kéo dài.
"Em thường đi học qua tuyến này. Có những hôm xe gần như chỉ nhích từng chút một vì lượng phương tiện quá đông. Nay công trường được dỡ bỏ, mặt đường bằng phẳng hơn nên việc đi lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều", bạn An, ở phường Hà Đông cho biết.
Đến nay, toàn bộ hàng rào phục vụ thi công trên đường Nguyễn Trãi đã được tháo dỡ. Đoạn từ khu vực Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng, dài gần 800m, đã được hoàn thành thảm nhựa.
Mặt đường mới giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, đồng thời tạo diện mạo khang trang cho tuyến phố. Nhiều người tham gia giao thông cho biết họ không còn cảm giác lo lắng khi phải đi qua những đoạn đường đào xới hoặc gồ ghề như trong thời gian thi công.
Nguyễn Trãi là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Hà Đông và cửa ngõ phía Tây thành phố. Với chiều dài khoảng 3,4km, tuyến đường này mỗi ngày phải gánh lưu lượng phương tiện rất lớn, thường xuyên đối mặt nguy cơ ùn tắc vào giờ cao điểm.
Bên cạnh áp lực giao thông, khu vực từ trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân cũng là một trong những điểm thường xuyên xảy ra ngập úng khi xuất hiện mưa lớn. Vì vậy, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tình trạng ngập cục bộ tại khu vực này trong thời gian tới.
Bình luận