Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6

Quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại như phải tạm dừng thi công để phục vụ các hoạt động đối ngoại, sự kiện lớn của thành phố và khắc phục ảnh hưởng thời tiết. Cụ thể, công trường gián đoạn 5 ngày để phục vụ các đoàn khách quốc tế từ Slovakia và Nhật Bản thăm Việt Nam; tạm ngừng từ ngày 19 đến 23/5 để bơm hút nước, xử lý thoát nước và hoàn trả mặt bằng sau các đợt mưa lớn tại nội thành. Cuối tháng 5, việc thi công tiếp tục chậm lại để đảm giao thông phục vụ Hội nghị HĐND toàn quốc, Lễ cung rước Xá lợi Phật và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.