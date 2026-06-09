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Xuất bản ngày 09/06/2026 01:45 PM
Xuất bản ngày 09/06/2026 01:45 PM

Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Hà Nội đang đẩy nhanh dự án chống ngập nội đô với 22 hạng mục trọng điểm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/6 để nâng cao năng lực thoát nước mùa mưa 2026.

Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6

Nhằm tháo gỡ tình trạng ngập úng đô thị - một trong 5 "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, Hà Nội đang đẩy nhanh triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn. Trong đó, dự án xây dựng chống úng ngập cục bộ tại một số điểm thuộc khu vực nội đô do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội làm chủ đầu tư được xác định là công trình trọng điểm, cần sớm hoàn thành để nâng cao năng lực tiêu thoát nước trước mùa mưa 2026.

Nhằm tháo gỡ tình trạng ngập úng đô thị - một trong 5 "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, Hà Nội đang đẩy nhanh triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn. Trong đó, dự án xây dựng chống úng ngập cục bộ tại một số điểm thuộc khu vực nội đô do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội làm chủ đầu tư được xác định là công trình trọng điểm, cần sớm hoàn thành để nâng cao năng lực tiêu thoát nước trước mùa mưa 2026.

Dự án gồm 22 hạng mục, bao gồm cải tạo hệ thống bơm tại 6 hồ điều hòa gồm Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương và Trung Tự; đồng thời xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước tại 16 vị trí trên nhiều tuyến phố trung tâm như Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ và Nguyễn Trãi.

Dự án gồm 22 hạng mục, bao gồm cải tạo hệ thống bơm tại 6 hồ điều hòa gồm Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương và Trung Tự; đồng thời xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước tại 16 vị trí trên nhiều tuyến phố trung tâm như Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ và Nguyễn Trãi.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, các dự án được phép thi công ban đêm từ 22h đến 5h nhằm hạn chế ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại do hệ thống hạ tầng ngầm như điện, cấp nước, viễn thông phân bố dày đặc, mặt bằng thi công chật hẹp và thiếu vị trí tập kết vật tư.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, các dự án được phép thi công ban đêm từ 22h đến 5h nhằm hạn chế ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại do hệ thống hạ tầng ngầm như điện, cấp nước, viễn thông phân bố dày đặc, mặt bằng thi công chật hẹp và thiếu vị trí tập kết vật tư.

Quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại như phải tạm dừng thi công để phục vụ các hoạt động đối ngoại, sự kiện lớn của thành phố và khắc phục ảnh hưởng thời tiết. Cụ thể, công trường gián đoạn 5 ngày để phục vụ các đoàn khách quốc tế từ Slovakia và Nhật Bản thăm Việt Nam; tạm ngừng từ ngày 19 đến 23/5 để bơm hút nước, xử lý thoát nước và hoàn trả mặt bằng sau các đợt mưa lớn tại nội thành. Cuối tháng 5, việc thi công tiếp tục chậm lại để đảm giao thông phục vụ Hội nghị HĐND toàn quốc, Lễ cung rước Xá lợi Phật và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại như phải tạm dừng thi công để phục vụ các hoạt động đối ngoại, sự kiện lớn của thành phố và khắc phục ảnh hưởng thời tiết. Cụ thể, công trường gián đoạn 5 ngày để phục vụ các đoàn khách quốc tế từ Slovakia và Nhật Bản thăm Việt Nam; tạm ngừng từ ngày 19 đến 23/5 để bơm hút nước, xử lý thoát nước và hoàn trả mặt bằng sau các đợt mưa lớn tại nội thành. Cuối tháng 5, việc thi công tiếp tục chậm lại để đảm giao thông phục vụ Hội nghị HĐND toàn quốc, Lễ cung rước Xá lợi Phật và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Để bù tiến độ, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục. Ngày 23/5, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành phương án phân luồng giao thông tại các tuyến phố trung tâm, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ từ nay đến ngày 15/6.

Để bù tiến độ, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục. Ngày 23/5, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành phương án phân luồng giao thông tại các tuyến phố trung tâm, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ từ nay đến ngày 15/6.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, từ ngày 24/5, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án phân luồng giao thông trên phố Quang Trung, cho phép thi công liên tục 24/24h tại 4 khu vực trọng điểm và tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động cả ban ngày. Từ ngày 25/5, nhà thầu tăng số mũi thi công từ 4 lên 10, triển khai xuyên ngày đêm, đạt sản lượng trung bình khoảng 60m tuyến/ngày.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, từ ngày 24/5, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án phân luồng giao thông trên phố Quang Trung, cho phép thi công liên tục 24/24h tại 4 khu vực trọng điểm và tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động cả ban ngày. Từ ngày 25/5, nhà thầu tăng số mũi thi công từ 4 lên 10, triển khai xuyên ngày đêm, đạt sản lượng trung bình khoảng 60m tuyến/ngày.

Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 7
Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 8

Nhờ tăng tốc thi công, đến ngày 29/5, hai điểm rào chắn đã được tháo dỡ, khoảng 400m mặt đường được hoàn trả lớp bê tông nhựa đầu tiên. Đến đêm 31/5, thêm 150m mặt đường tại các khu vực Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng và Trần Hưng Đạo được hoàn thiện. Tuy nhiên, trận mưa khoảng 40mm vào đêm 4/6 khiến công tác thảm bê tông nhựa bị gián đoạn. Để bù tiến độ, chủ đầu tư và nhà thầu đã tổ chức thi công hoàn trả mặt đường vào ban ngày từ 5/6.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội yêu cầu tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên phố Quang Trung, chỉ duy trì hai khu vực thi công tại các nút giao Hai Bà Trưng - Quang Trung và Lý Thường Kiệt - Quang Trung. Các vị trí còn lại phải hoàn thành thảm bê tông nhựa, thu dọn vật tư, phế thải và hoàn trả mặt bằng, bảo đảm lưu thông thông suốt trên toàn tuyến trước sáng 8/6. Đối với 6 hố ga đã hoàn thành, đơn vị thi công sẽ lắp tấm thép bảo vệ và rào chắn tạm thời để bảo đảm chất lượng bê tông. Theo kế hoạch, lớp bê tông nhựa hạt mịn trên phố Quang Trung sẽ được hoàn thiện trước ngày 15/6.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội yêu cầu tháo dỡ toàn bộ rào chắn trên phố Quang Trung, chỉ duy trì hai khu vực thi công tại các nút giao Hai Bà Trưng - Quang Trung và Lý Thường Kiệt - Quang Trung. Các vị trí còn lại phải hoàn thành thảm bê tông nhựa, thu dọn vật tư, phế thải và hoàn trả mặt bằng, bảo đảm lưu thông thông suốt trên toàn tuyến trước sáng 8/6. Đối với 6 hố ga đã hoàn thành, đơn vị thi công sẽ lắp tấm thép bảo vệ và rào chắn tạm thời để bảo đảm chất lượng bê tông. Theo kế hoạch, lớp bê tông nhựa hạt mịn trên phố Quang Trung sẽ được hoàn thiện trước ngày 15/6.

Các tuyến phố còn lại hiện đã hoàn thành lớp thảm bê tông nhựa thô và dự kiến hoàn tất công tác thảm mặt đường trước ngày 15/6.

Các tuyến phố còn lại hiện đã hoàn thành lớp thảm bê tông nhựa thô và dự kiến hoàn tất công tác thảm mặt đường trước ngày 15/6.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên phố Quang Trung vẫn còn một số đoạn đang được gấp rút thi công.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên phố Quang Trung vẫn còn một số đoạn đang được gấp rút thi công.

Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 12
Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 13

Thời tiết nắng nóng cùng lượng bụi phát sinh từ công trường khiến người dân phải che kín mặt khi đi qua khu vực.

Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 14
Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 15

Trong khi đó, công tác hoàn trả mặt bằng tại nhiều tuyến phố khác cũng đang được đẩy nhanh. Tại khu vực nút giao Tràng Thi - Quán Sứ, các hạng mục thi công cơ bản hoàn tất, mặt đường đã được thảm lớp nhựa mới.

Trên phố Phan Chu Trinh, công tác hoàn trả mặt đường đã cơ bản hoàn tất. Tuyến phố được thảm lớp nhựa mới, diện mạo khang trang và đồng bộ hơn.

Trên phố Phan Chu Trinh, công tác hoàn trả mặt đường đã cơ bản hoàn tất. Tuyến phố được thảm lớp nhựa mới, diện mạo khang trang và đồng bộ hơn.

Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 17
Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 18

Khu vực Quảng trường Nhà hát Lớn cơ bản hoàn tất các hạng mục thi công, trả lại hiện trạng giao thông.

Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 19
Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6 - 20

Tương tự, công tác hoàn trả mặt bằng trên tuyến Lê Lai - Lý Thái Tổ cũng đã hoàn thành.

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