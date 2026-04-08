Né ùn tắc do lô cốt trên đường ở Hà Nội, nhiều người leo vỉa hè, đi ngược chiều

Những ngày đầu tháng 4/2026, việc thi công hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) đang ảnh hưởng đến giao thông khu vực này. Hàng loạt rào chắn, “lô cốt” được dựng lên phục vụ thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, phương tiện di chuyển khó khăn, đặc biệt trong giờ cao điểm.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 8/4, các đơn vị thi công triển khai lắp đặt tuyến cống hộp kích thước lớn trên trục đường này. Nhiều đoạn từ khu vực Ngã Tư Sở đến gần nút giao Khuất Duy Tiến được quây rào để phục vụ đào đường, lắp đặt hệ thống thoát nước. Dự án có chiều dài hơn 1,2km.
Theo phương án tổ chức thi công, một phần mặt đường bị chiếm dụng trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến hết tháng 5/2026.
Dòng xe nối đuôi nhau gần 1km, di chuyển chậm chạp qua các điểm có rào chắn.
Trong khung giờ cao điểm, nhiều thời điểm phương tiện gần như không thể nhích lên.
Tại các vị trí thi công, mặt đường bị bó hẹp khiến các làn xe dồn lại, dễ xảy ra xung đột giao thông.
Không ít người đi xe máy tìm cách len lỏi qua các khoảng trống, thậm chí leo lên vỉa hè hoặc đi ngược chiều để thoát khỏi khu vực ùn ứ.
Tình trạng vi phạm luật giao thông xuất hiện khá phổ biến tại các điểm “nút thắt cổ chai”. Một số người phóng lên vỉa hè với tốc độ cao, chiếm phần đường dành cho người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Do mặt đường bị thu hẹp, việc tổ chức giao thông gặp nhiều khó khăn. Dù lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, điều tiết, song lưu lượng phương tiện lớn khiến tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra.
Sinh sống gần khu vực thi công, chị Trần Minh Ánh (ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội) cho biết những ngày gần đây việc đi lại thay đổi đáng kể. “Buổi sáng hoặc chiều tan tầm là gần như không có khoảng trống để di chuyển nhanh. Nhiều người sốt ruột nên đi lên vỉa hè hoặc quay đầu sai quy định, nhìn khá nguy hiểm”, chị Ánh nói.
“Đường vốn đã đông, giờ rào chắn nhiều đoạn thì chắc chắn sẽ ùn ứ. Tuy nhiên đây là công trình cần thiết, chỉ mong đơn vị thi công bố trí hợp lý hơn, có biển báo rõ ràng để người đi đường chủ động”, anh Nguyễn Văn Sơn, ở phố Hạ Đình chia sẻ.
Tuyến Nguyễn Trãi dài khoảng 3,4 km, là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm với Hà Đông và các tỉnh phía Tây Bắc qua Quốc lộ 6. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, mật độ phương tiện trên tuyến này vào giờ cao điểm thường xuyên vượt nhiều lần so với thiết kế, do đó vốn đã tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.
Bên cạnh áp lực giao thông, khu vực từ trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân cũng là điểm thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại.
