Tưởng trúng xổ số 2,6 tỷ, người đàn ông ngã ngửa khi nhận thưởng 520 nghìn đồng

(VTC News) -

Mike Fields sinh sống tại bang Indiana, Mỹ vừa gặp một sự cố kỹ thuật hy hữu. Tham gia chơi xổ số cào Space Invaders Cash Invasion của hãng Hoosier Lottery, anh vô cùng vui mừng khi trúng giải độc đắc trị giá 100.000USD (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Fields cứ ngỡ cuộc đời mình đã bước sang trang mới sau khi trúng giải thưởng lớn. Thế nhưng lúc đi nhận thưởng, anh ngã ngửa khi biết số tiền hàng ngàn USD kia không hề có thật, thực tế chỉ nhận được 20 USD (khoảng 520 nghìn đồng).

"Đơn vị trả thưởng không hề nói rõ ràng, mà chỉ giải thích qua loa. Lúc đầu, họ chỉ bảo rằng hôm nay tôi chưa được thanh toán, và cũng chẳng giải thích gì thêm. Sau đó, tôi nhận được thông báo qua thư rằng phần thưởng chỉ có vậy", Fields chia sẻ.

Mike Fields thất vọng khi không nhận được tiền thưởng.

Các lãnh đạo của công ty xổ số Hoosier Lottery giải thích rằng tờ vé số của Fields gặp phải sự cố kỹ thuật. Thế nhưng, Fields vẫn chắc nịch rằng tờ vé số của mình hiện lên giải thưởng 100.000USD, vậy nên không thể coi đó là lỗi kỹ thuật được.

Đại diện công ty xổ số nêu trong một tuyên bố: "Vé số cào Space Invaders Cash Invasion đang gặp sự cố kỹ thuật. Chúng tôi đã tạm dừng bán vé để đảm bảo trải nghiệm công bằng cho mọi người chơi".

Ngay sau sự cố, công ty xổ số Hoosier Lottery đã ngừng phát hành xổ số cào.

Jared Bond, Giám đốc Quan hệ Đối ngoại của Xổ số Hoosier, cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra một số sự cố kỹ thuật với vé số cào Space Invaders Cash Invasion. Sự cố liên quan đến lỗi in ấn, trong đó một số vé hiển thị giải thưởng khác với những gì được ghi nhận trong hồ sơ xác nhận chính thức của ủy ban xổ số. Đơn vị đang xem xét tất cả các quy tắc và thủ tục hiện hành để xác định biện pháp khắc phục thích hợp".

Fields không phải là người duy nhất nếm trái đắng từ trò Space Invaders Cash Invasion.

Glendon Jones ở cùng bang Indiana cũng từng trúng 2.500USD (khoảng 65 triệu đồng). Thế nhưng khi đến trụ sở nhận thưởng, anh lại được thông báo rằng hệ thống xảy ra lỗi.

"Họ bảo tôi cứ đến trụ sở đi rồi họ sẽ trả thưởng. Khi tôi đến nơi, họ lại nói đó là một sự cố, lỗi in ấn, và coi như đen đủi thôi", Jones nói.

Câu chuyện của Jones còn cay đắng hơn trường hợp của Fields, khi anh chẳng nhận được một xu nào, ngay cả 20USD như cũng không có.