Tùng Dương bắt trend triệu view, kể cát-sê đầu đời chỉ là gói kẹo

(VTC News) -

Ra mắt MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?, Tùng Dương không chỉ mang đến một sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ câu nói từng gây sốt trên mạng xã hội mà còn trải lòng về tuổi thơ, những ngày đầu đi hát và quan niệm của anh về một cuộc đời “rực rỡ”.

Ca sĩ Tùng Dương.

Tại buổi ra mắt, Tùng Dương cho biết ca khúc khiến anh nhìn lại chính hành trình của mình, từ một cậu bé yêu ca hát đến người nghệ sĩ luôn không ngừng làm mới bản thân.

Nam ca sĩ cho biết tuổi thơ của mình có phần khác biệt khi không sống cùng bố mẹ ruột. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương mà ngược lại, luôn nhận được đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ nuôi cũng như các anh chị.

Tùng Dương kể niềm đam mê ca hát đến với anh từ rất sớm. Từ năm 4-5 tuổi, anh đã đứng trên sân khấu biểu diễn và coi đó là những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. Nam ca sĩ cũng nhớ như in những ngày đầu đi diễn khi cát-sê chỉ là... một gói kẹo.

“Dương vẫn nhớ những ngày đầu đứng trên sân khấu, khi ấy cát-sê của mình đôi khi chỉ là những gói kẹo thôi. Nhưng cảm giác cầm gói kẹo đó trên tay, hay những lần được hát trước mọi người... tất cả đều là những khoảnh khắc rực rỡ đối với một đứa trẻ”.

Theo Tùng Dương, chính những trải nghiệm ấy khiến anh luôn trân trọng từng lần được đứng trước khán giả. Với anh, đó chính là những giây phút rực rỡ và thiêng liêng nhất.

Điều đó thôi thúc anh thực hiện MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? như một lời tự sự gửi đến những người đang loay hoay giữa áp lực thành công và kỳ vọng của xã hội.

Ca khúc do nhạc sĩ Đạt Max sáng tác. Theo tác giả, ý tưởng của ca khúc xuất phát từ một câu nói từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

“Lúc đó tôi chưa mơ tới cái duyên với anh Tùng Dương và viết đơn giản theo trend trên mạng. Tôi đã suy nghĩ nhiều và muốn làm 1 bài hát tạo động lực cho bạn trẻ và bản thân. Tôi nghĩ bài này chỉ có anh Tùng Dương hát thôi nên đã tìm Facebook quản lý của anh và gửi bài hát trong vô vọng nhưng không ngờ anh trả lời liền. Tôi vui và hạnh phúc vì anh Tùng Dương nhận lời”, Đạt Max chia sẻ.

Trong khi đó, nhạc sĩ phối khí Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ bản demo ban đầu được định hướng theo phong cách ballad. Tuy nhiên, sau khi nghe ca khúc, anh lập tức gọi điện cho Tùng Dương để đề nghị thay đổi.

Theo nam nhạc sĩ, nếu muốn truyền tải tinh thần mạnh mẽ, truyền cảm hứng của bài hát thì rock mới là chất liệu phù hợp nhất với màu giọng của Tùng Dương. Cuối cùng, ê-kíp quyết định lựa chọn phong cách Gypsy Rock, tạo nên điểm nhấn ở phần cao trào của ca khúc

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng.

MV do Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) đạo diễn, với diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận cùng lúc ba nhân vật. Ba câu chuyện khác nhau đại diện cho ba lát cắt của con người giữa những áp lực về cơm áo, thành công và giá trị bản thân.

Thông qua đó, MV đặt ra câu hỏi: liệu một cuộc đời không nổi bật, không hào quang, không được xã hội xem là thành công có còn đáng tự hào? Câu trả lời mà ê-kíp gửi gắm là mỗi người đều có quyền sống đúng với giá trị của mình và không từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Tùng Dương khẳng định anh không muốn MV chỉ kể về sự rực rỡ của riêng mình. Nam ca sĩ cho rằng sự rực rỡ không nằm ở vài phút tỏa sáng trên sân khấu mà là hành trình bền bỉ của mỗi con người. Anh khẳng định điều bản thân hướng đến là lan tỏa những giá trị tích cực thông qua âm nhạc.

“Nếu sự rực rỡ ấy chỉ là nhất thời, thì đó là do chính mình; và nếu muốn nó kéo dài mãi mãi, bền bỉ cùng thời gian, thì cũng hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân mình. Dương sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để làm sao cả cuộc đời này, mình được sống trọn trong tình yêu thương của khán giả. Đó mới là điều rực rỡ nhất, chứ không chỉ riêng những giây phút huy hoàng trên sân khấu”, Tùng Dương nói thêm.