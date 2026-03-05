Tùng Dương, Đan Trường cùng nhiều đồng nghiệp tiếc thương Kasim Hoàng Vũ

(VTC News) -

Sáng 5/3, thông tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời tại Mỹ, sau thời gian dài chống chọi với bệnh u xương hàm khiến nhiều người bất ngờ. Nam ca sĩ sinh năm 1980 ra đi ở tuổi 46, để lại nỗi buồn cho đồng nghiệp và khán giả.

Là thí sinh thi cùng Kasim Hoàng Vũ tại Sao Mai điểm hẹn 2004, ca sĩ Tùng Dương tiếc thương trước sự ra đi của đồng nghiệp. Anh bày tỏ: "Sáng ra nghe tin Kasim rời cõi tạm, lòng bỗng chùng xuống. Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian, cùng đi qua một đoạn đường rồi lại chia tay trong lẽ tự nhiên của sinh và tử.

Bạn đã khép lại một kiếp nhân sinh, nhưng tiếng hát và những kỷ niệm đẹp của Sao Mai điểm hẹn 2004 vẫn còn ở lại trong lòng bạn bè, khán giả. Cầu mong bạn nhẹ bước sang một cảnh giới an lành, buông hết những ưu phiền của cõi trần".

Tùng Dương chia sẻ lại ảnh kỷ niệm bên Kasim Hoàng Vũ.

Ca sĩ Đan Trường cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Kasim Hoàng Vũ. Nhớ lại kỷ niệm với đồng nghiệp, Đan Trường cho biết khi Kasim còn ở Việt Nam, thỉnh thoảng vẫn ghé qua công ty của Đan Trường chơi và ăn cơm cùng mọi người.

"Lúc nào em cũng tràn đầy năng lượng, vui vẻ và pha trò rất hài hước. Hôm nay nghe tin em ra đi thật sự bàng hoàng và đau xót. Mong rằng từ nay em sẽ không còn phải chịu những đau đớn nữa. An nghỉ nhé Kasim", anh Bo tâm sự.

Danh Thúy Nga kể lại buổi sáng nhận hung tin, cho biết bản thân không tin và liên tục gọi điện cho Kasim Hoàng Vũ nhưng máy đều tắt.

Chị xúc động chia sẻ về người đồng nghiệp kiên cường: "Nếu thật sự quá đau đớn, nếu yên nghỉ là phương cách tốt nhất đem đến sự bình yên nhẹ nhàng thì mong linh hồn Kasim ra đi thanh thản nhé. Anh em nghệ sĩ luôn nhớ đến bạn, dù bệnh tật nhưng vẫn siêng năng, chăm chỉ không muốn phiền đến ai, đến khi mất đi vẫn không muốn cho mọi người biết".

Thúy Nga chia sẻ hình ảnh Kasim Hoàng Vũ những ngày cuối đời.

Ca sĩ Thanh Thảo tiếc thương người đồng nghiệp mà chị quen gọi bằng tên thân mật Kim Sa, xúc động trước sự vô thường của cuộc đời.

Trong khi đó, MC Cát Tường chia sẻ tiếc nuối khi biết tin. “Mới sáng ra đọc tin tức anh Kasim qua đời. Hôm mình ở Houston nhưng thật sự không biết anh cũng ở đó. Đến ngày cuối ra sân bay, nhỏ em nói nhà hàng của anh ở đây. Mình tiếc nuối và có hẹn nhau tháng 6 qua lại, sẽ ghé thăm anh. Như vậy là đã không còn cơ hội nữa rồi. Anh yên nghỉ nhé”, MC Cát Tường bày tỏ.

Ca sĩ Siu Black viết: "Chia buồn cùng em, em đã yên nghĩ không còn đau đớn nữa em Kasim Hoàng Vũ".

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh được công chúng biết đến khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2014. Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình phong trần cùng chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng.

Hơn 10 năm trước, anh khép lại sự nghiệp tại Việt Nam để sang Mỹ sinh sống, mưu sinh bằng kinh doanh nhà hàng.

Kasim Hoàng Vũ qua đời tại nhà riêng ở Houston, bang Texas vào hôm 1/3. Trước đó, anh phát hiện mắc bệnh viêm khớp xương hàm từ năm 2023, trải qua nhiều ca phẫu thuật khiến gương mặt biến dạng, sụt cân và chịu nhiều đau đớn.