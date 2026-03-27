Tùng Dương đóng Táo quân, dàn mỹ nhân phim giờ vàng lập ‘ban nhạc công chúa’

(VTC News) -

Kỷ niệm 30 năm phát sóng kênh VTV3, chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 trở thành điểm nhấn đặc biệt khi kết nối ký ức của nhiều thế hệ khán giả, đồng thời mở ra những thử nghiệm mới mẻ trong cách làm nội dung.

Táo quân trở lại với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ".

Phát sóng tối 29/3, chương trình được xem như món quà tri ân, quy tụ hàng loạt gương mặt quen thuộc từng gắn bó với VTV3 qua nhiều thời kỳ. Tâm điểm chú ý chính là sự trở lại của Táo quân - Gặp nhau cuối năm với tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ” - “đặc sản” hài hước lồng ghép các câu chuyện thời sự quen thuộc.

Đáng chú ý, ca sĩ Tùng Dương lần đầu tham gia Táo quân trong tiểu phẩm này. Nam ca sĩ chia sẻ anh không chỉ thử sức với diễn xuất mà còn cùng Trọng Tấn thực hiện màn catwalk đầy ngẫu hứng trên sân khấu. Đây là thử thách nhỏ do ê-kíp đặt ra nhằm tăng thêm không khí vui vẻ, mới lạ cho chương trình.

Tùng Dương tiết lộ đóng Táo quân và catwalk cùng Trọng Tấn.

Không chỉ có yếu tố hài kịch, âm nhạc cũng là điểm nhấn xuyên suốt với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh hay Đức Phúc… tạo nên bức tranh đa sắc cho đêm diễn kỷ niệm.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến một điểm nhấn thú vị khi dàn nữ diễn viên đình đám của VTV như Hồng Diễm, Thanh Hương, Lan Phương, Huyền Lizzie… cùng hóa thân thành “ban nhạc công chúa”.

Trong tạo hình hoàn toàn mới, các nghệ sĩ không chỉ nhảy múa mà còn tập luyện như một nhóm nhạc thực thụ. Họ tiết lộ quá trình tập luyện đầy tiếng cười, thậm chí có những “tai nạn nghề nghiệp” như va chạm đến bầm tím chân tay, nhưng đổi lại là sự gắn kết và những kỷ niệm khó quên phía sau sân khấu.

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải phát biểu tại buổi gặp mặt

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh dấu mốc 30 năm của VTV3 là hành trình tiên phong đổi mới nội dung giải trí, hướng tới phong cách trẻ trung, sáng tạo nhưng vẫn giữ chiều sâu văn hóa. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của truyền thông hiện đại, VTV3 sẽ tiếp tục chuyển mình để tạo ra những sản phẩm vừa hấp dẫn vừa giàu giá trị.

Nhân dịp này, Đài Truyền hình Việt Nam cũng công bố dự án thư viện số “Mặt trời nhỏ” – một sáng kiến cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em. Dự án quy tụ đông đảo nghệ sĩ, MC, diễn viên tham gia đọc sách, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với thế hệ nhỏ tuổi.