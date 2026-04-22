Tùng Dương không nhận cát-sê, hát cùng rapper nhí Xệ Xệ vì lý do đặc biệt

MV Có Bác trong tim ra mắt vào trưa 22/4 nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ ba thế hệ nghệ sĩ: nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca sĩ Tùng Dương và rapper nhí Xệ Xệ.

MV "Có Bác trong tim" quy tụ 3 thế hệ nghệ sĩ.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, Có Bác trong tim là dự án riêng của Xệ Xệ với mong muốn lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến gần hơn với thiếu nhi bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Sự góp mặt của Tùng Dương không xuất phát từ yếu tố thương mại mà đến từ mối kết nối cá nhân.

Cụ thể, quản lý của Xệ Xệ từng làm việc với Double2T – nghệ sĩ hợp tác cùng Tùng Dương trong ca khúc Cánh chim phượng hoàng. Chính mối liên hệ này tạo nên “cái bắt tay” đặc biệt. Nam ca sĩ nhận lời tham gia như sự ủng hộ dành cho dự án mang ý nghĩa này.

"Xệ Xệ là em bé đáng yêu và yêu nước. Ngay từ khi còn nhỏ, bé được gia đình định hướng và giáo dục về tình yêu dành cho quê hương đất nước. Đây là điều tốt nếu như bé Xệ Xệ muốn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, bài bản. Thế nên, những em bé như Xệ Xệ xứng đáng được hỗ trợ và quan tâm", Tùng Dương chia sẻ.

Có Bác trong tim được lấy cảm hứng từ ca khúc bất hủ Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tuy nhiên, thay vì đi theo lối thể hiện truyền thống, ê kíp lựa chọn cách làm mới bằng âm nhạc hiện đại, kết hợp thể loại hip hop với chất liệu dân tộc, nhằm đưa tinh thần lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ.

Không kể chuyện theo hướng hoài niệm, Có Bác trong tim lựa chọn nhịp điệu tươi sáng, năng động. Điểm nhấn của MV nằm ở sự kết hợp giữa hai giọng ca thuộc hai thế hệ. Tùng Dương với chất giọng nội lực, giàu trải nghiệm đóng vai trò dẫn dắt, trong khi Xệ Xệ mang đến màu sắc hồn nhiên, tươi sáng. Sự khác biệt về độ tuổi không tạo ra khoảng cách mà ngược lại, giúp ca khúc cân bằng giữa chiều sâu cảm xúc và sự gần gũi.

Đặc biệt, sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên – tác giả ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả. Hình ảnh ông hiện diện giản dị trong MV như một chứng nhân lịch sử, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa quá khứ và hiện tại.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ hào hứng xuất hiện trong MV Có Bác trong tim mà còn ký tặng cho bé Xệ Xệ bản phổ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng để tài năng nhí có thể lan tỏa tới thế hệ mầm non tương lai qua cách thể hiện của mình.

MV được thực hiện tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam.

MV được thực hiện tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam cùng một số bối cảnh đời thường. Ê-kíp lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, đặt cảm xúc làm trung tâm thay vì phô diễn hình ảnh. Những chi tiết như lá cờ Tổ quốc, tư liệu lịch sử hay nụ cười của nhạc sĩ Phạm Tuyên được sử dụng vừa đủ, góp phần làm nổi bật thông điệp tri ân và niềm tự hào dân tộc.

Xệ Xệ (tên thật Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 2017) là rapper nhí được biết đến với biệt danh “em bé chất”. Là cháu của quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T, cậu bé gây chú ý trên mạng xã hội nhờ phong cách rap tự nhiên, cá tính và đã phát hành nhiều sản phẩm như Em bé chất, Em bé Việt Nam, Thánh Gióng…