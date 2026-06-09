Tự tin với 3 mẹo sử dụng tóc giả từ Tóc Xinh Mỹ Lệ

(VTC News) -

Để sử dụng tóc giả đẹp, tự nhiên và giữ được độ bền lâu dài không phải ai cũng biết cách. Từ những ngày đầu xây dựng thương hiệu đến nay trong lĩnh vực tóc giả tại TP.HCM,..., Công ty TNHH Tóc Xinh Mỹ Lệ đã chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế giúp chị em sử dụng tóc giả hiệu quả hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt và nhu cầu sử dụng

Theo đại diện Tóc Xinh Mỹ Lệ, một trong những yếu tố quan trọng nhất khi sử dụng tóc giả là lựa chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt và mục đích sử dụng. Không phải mẫu tóc đẹp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người.

Mẫu tóc hot trend 2026 của thương hiệu Tóc Xinh Mỹ Lệ.

Với những người yêu thích phong cách tự nhiên, doanh nghiệp khuyến khích ưu tiên các mẫu tóc có màu sắc gần với tóc thật và kiểu dáng đơn giản, dễ ứng dụng trong công việc hoặc sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, các mẫu tóc cá tính, nổi bật sẽ phù hợp hơn với nhu cầu chụp hình, dự tiệc hoặc biểu diễn.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc lựa chọn form tóc phù hợp còn giúp người dùng cảm thấy tự tin và thoải mái hơn khi sử dụng trong thời gian dài.

Hạn chế đội tóc giả liên tục trong thời gian quá dài

Dù tóc giả mang lại nhiều tiện lợi, chị em vẫn nên chú ý thời gian sử dụng để đảm bảo sự thoải mái cho da đầu. Theo chia sẻ từ Tóc Xinh Mỹ Lệ, việc đội tóc giả liên tục trong nhiều giờ liền, đặc biệt trong thời tiết nóng, có thể khiến da đầu bí và khó chịu.

Hình ảnh cấu tạo lưới tóc thoáng, cách đeo vừa vặn cho người mới sử dụng được Tóc Xinh Mỹ Lệ chia sẻ.

Do đó, người dùng nên ưu tiên các mẫu tóc có thiết kế nhẹ, thoáng và vừa vặn với đầu để giảm cảm giác nặng hoặc nóng khi sử dụng. Đồng thời, sau khi sử dụng trong thời gian dài, nên tháo tóc giả để da đầu được thông thoáng và dễ chịu hơn.

Bên cạnh đó, việc giữ vệ sinh tóc giả định kỳ cũng là điều cần thiết nhằm đảm bảo sản phẩm luôn sạch sẽ và giữ được độ bền theo thời gian.

Bảo quản đúng cách để tóc luôn đẹp và tự nhiên

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều người là bảo quản tóc giả chưa đúng cách khiến sản phẩm nhanh rối hoặc mất form. Theo kinh nghiệm từ Tóc Xinh Mỹ Lệ, sau khi sử dụng, tóc giả nên được chải nhẹ nhàng và đặt ở nơi khô thoáng để giữ nếp tóc tốt hơn.

Chải tóc đúng cách cũng là mẹo để bảo quản tóc giả được sử dụng lâu hơn.

Đối với các mẫu tóc sử dụng thường xuyên, chị em nên hạn chế để tóc tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao hoặc môi trường ẩm trong thời gian dài. Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc phù hợp cũng giúp tóc giữ được độ mềm mại và tự nhiên khi sử dụng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, hiện nay nhiều phụ nữ lựa chọn tóc giả không chỉ để làm đẹp mà còn như một giải pháp giúp thay đổi phong cách linh hoạt mà không cần tác động quá nhiều lên tóc thật. Chính vì vậy, việc sử dụng và bảo quản đúng cách sẽ góp phần giúp sản phẩm phát huy tối đa tính thẩm mỹ cũng như độ bền.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực tóc giả tại TP.HCM, Tóc Xinh Mỹ Lệ đang từng bước xây dựng thương hiệu theo hướng chú trọng chất lượng, tính tự nhiên và trải nghiệm thực tế của khách hàng. Với doanh nghiệp, tóc giả không đơn thuần là sản phẩm làm đẹp mà còn là giải pháp giúp nhiều phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại.