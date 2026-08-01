Tin nóng thế giới hôm nay 1/8: Lầu Năm Góc đề nghị cấp thêm 18,2 tỷ USD để bổ sung vũ khí

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 1/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Lầu Năm Góc đề nghị bổ sung ngân sách, xung đột Mỹ-Iran, làn sóng di cư tràn vào Tây Ban Nha và việc Mỹ đổi ý về đề nghị cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Lầu Năm Góc xin 18,2 tỷ USD để bổ sung vũ khí

Theo Bloomberg, Lầu Năm Góc đã đề nghị Quốc hội cấp thêm 18,2 tỷ USD để bổ sung các loại vũ khí chủ lực, bao gồm tên lửa phòng không Patriot, tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo (THAAD).

Các số liệu nằm trong bộ tài liệu do Lầu Năm Góc soạn thảo và gửi tới các ủy ban quốc phòng của Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí của Mỹ giảm mạnh vì các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Số liệu này cũng giúp các chuyên gia phân tích ngân sách quốc phòng xác định quân đội Mỹ đã sử dụng 13.629 đơn vị đạn dược các loại trong các chiến dịch nhằm vào Iran kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 đến khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4.

Trong văn bản gửi Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện ngày 21/7, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết đề nghị ngân sách 21 tỷ USD nhằm đẩy nhanh việc bổ sung các loại tên lửa công nghệ cao cũng như các loại đạn dược giá rẻ mới chưa từng được đặt mua trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị dành cho các loại vũ khí mới này chỉ khoảng 3 tỷ USD. Phần còn lại sẽ dành cho các loại vũ khí chiến lược đang bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Mỹ vẫn sẽ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được hồi tháng trước.

Trong đêm qua, Mỹ không tiến hành cuộc tấn công nào nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công thêm hai tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ “giáng những đòn rất mạnh vào Iran”. (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống Trump sẽ không khoanh tay đứng nhìn những hành động như vậy tiếp diễn. Iran sẽ tiếp tục phải trả giá cho đến khi họ quay trở lại bàn đàm phán theo cách mà Tổng thống Trump cho là thực sự nghiêm túc”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Bà Leavitt đưa ra cảnh báo sau khi ông Trump phát biểu với các phóng viên trước đó cùng ngày rằng Mỹ “chỉ muốn giành chiến thắng” tại Iran. Ông đồng thời phát tín hiệu cho thấy các hoạt động quân sự của Mỹ sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian.

“Chúng tôi sẽ giáng những đòn rất mạnh vào họ. Đến một lúc nào đó, họ sẽ phải nói rằng: ‘Chúng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa’”, ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp với các thành viên Nội các tại khu nghỉ dưỡng Camp David, bang Maryland.

Làn sóng di cư tràn vào Tây Ban Nha

Ngày 31/7, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết khoảng 50.000 người di cư đã tràn vào Ceuta, thành phố tự trị của nước này từ Morocco. Ceuta ngăn cách với Morocco bằng hàng rào biên giới cao 10 mét, nhưng người di cư từ Morocco có thể bơi trên biển, vòng qua hàng rào này để đặt chân lên bãi biển Tarajal thuộc Ceuta.

Đại diện Chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta cho biết đã tìm thấy 57 thi thể ở phía Tây Ban Nha của khu vực biên giới và có thể có thêm thương vong ở phía Morocco. Đến 23h ngày 31/7 (theo giờ Việt Nam), khoảng 48.300 người đã quay trở lại.

Người Morocco lội nước để vào Tây Ban Nha, trong khi nhiều người tình nguyện quay trở lại. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà chức trách, một số người chết đuối, trong khi những người khác bị giẫm đạp hoặc đè chết khi cố trèo lên tuyến đê chắn sóng nơi hàng rào biên giới được dựng lên.

Làn sóng di cư gây ra những bất đồng trong nội bộ châu Âu, khi lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Ông Trump đổi ý về việc cấp phép sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi lập trường về đề nghị cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Patriot, song các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Ông nhấn mạnh Washington “phải hết sức thận trọng khi để một quốc gia khác chế tạo loại vũ khí này”.

Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng, ông Trump từng tuyên bố sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất các tên lửa phòng không Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, ông đã rút lại cam kết này, dù mới tiếp đón ông Zelensky tại Nhà Trắng trong tuần.

Mỹ chưa đồng ý đề nghị cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Patriot. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump nhấn mạnh những lo ngại liên quan đến việc chia sẻ các loại vũ khí tiên tiến của Mỹ, bao gồm cả công nghệ tên lửa.

“Đó là một bước đi rất lớn. Trong trường hợp của Tổng thống Zelensky, ông ấy muốn có thêm vài chiếc Patriot, đồng thời cũng muốn có tên lửa Tomahawk. Một loại là vũ khí tấn công, một loại là để phòng thủ”, ông Trump cho biết.

“Điều này phải hết sức thận trọng và cân nhắc rất kỹ. Hiện tại chúng tôi chưa đồng ý việc đó. Chúng tôi vẫn đang thảo luận, nhưng việc chuyển giao loại công nghệ như vậy là điều rất khó. Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, bởi nếu bạn trao công nghệ đó cho ai đó thì biết đâu một ngày nào đó họ có thể quay lưng với chính bạn”, ông nói thêm.