Ba nhóm ứng dụng trọng điểm trong đề án thí điểm kinh tế tầm thấp tại Điện Biên

(VTC News) -

Đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên sẽ tập trung vào ba nhóm ứng dụng gồm nông nghiệp thông minh, logistics tầm thấp và quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng, thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Thông tin được ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Kinh tế số và Xã hội (Bộ KH&CN) chia sẻ tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), sáng 31/7.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Kinh tế số và Xã hội số, Bộ KH&CN.

Ba nhóm ứng dụng trọng điểm bao gồm:

Thứ nhất, nông nghiệp thông minh gồm gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật, giám sát mùa vụ và vận chuyển vật tư nông nghiệp.

Thứ hai, logistics tầm thấp, phục vụ vận chuyển thuốc, vật tư y tế, bưu phẩm và hàng hóa thiết yếu đến các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thứ ba, quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng và hỗ trợ các hoạt động giám sát, cứu hộ, cứu nạn.

Theo Phó Vụ trưởng Nguyễn Văn Thuật, Điện Biên là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm cơ chế sandbox trong lĩnh vực kinh tế không gian tầm thấp.

Điện Biên được lựa chọn do có địa hình miền núi chia cắt, chi phí logistics cao, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế và vận chuyển hàng hóa.

Tỉnh cũng có đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, diện tích rừng lớn, thường xuyên phát sinh nhu cầu giám sát tài nguyên, phòng cháy chữa cháy rừng, cứu hộ và cứu nạn.

Trong quá trình xây dựng đề án, Bộ đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Điện Biên và các doanh nghiệp khảo sát, đánh giá nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phân tích các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn bay và các rủi ro có thể phát sinh để xác định khu vực thử nghiệm, hành lang bay và lĩnh vực ứng dụng phù hợp.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Văn Thuật cho biết việc triển khai không chỉ nhằm thực hiện một đề án thử nghiệm mà còn đưa cơ chế sandbox vào thực tiễn đối với một lĩnh vực kinh tế mới. Nếu thành công, mô hình này sẽ là cơ sở tham chiếu để từng bước hoàn thiện chính sách quốc gia về phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Đại diện Vụ Kinh tế số và Xã hội số cho rằng thách thức lớn nhất của lĩnh vực này hiện nay không phải là công nghệ mà là thể chế. Vì vậy, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được lựa chọn nhằm cho phép triển khai các mô hình mới trong phạm vi được kiểm soát, qua đó từng bước hoàn thiện chính sách.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết việc triển khai đề án tại Điện Biên cũng nhằm khẳng định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đã được quy định trong nhiều luật hiện hành, như Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Dữ liệu và Luật Trí tuệ nhân tạo.

Theo Thứ trưởng, ngay cả với lĩnh vực có nhiều nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh như thiết bị bay không người lái, khuôn khổ pháp lý về cơ bản đã đầy đủ, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết Bộ KH&CN cũng đang đổi mới cách hỗ trợ địa phương, không chỉ hướng dẫn căn cứ theo quy định pháp luật mà cử các đơn vị chuyên môn phối hợp trực tiếp để cùng xây dựng đề án theo hướng “cầm tay chỉ việc”.

Sau khi Điện Biên triển khai mô hình, đến nay đã có gần 10 địa phương bày tỏ mong muốn áp dụng cách làm tương tự.