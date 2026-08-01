(VTC News) -

Ngày 31/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quyết định số 209 của Bộ Chính trị về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ Chính trị cũng quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/8.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Hồi đầu tháng 2/2025, Bộ Chính trị quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Ban cũng có nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.