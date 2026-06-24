  • logo
Xuất bản ngày 24/06/2026 04:37 PM
Cập nhật lúc 04:47 PM ngày 24/06/2026

Truy tố người phụ nữ cào xước xe Mercedes GLC 200 đỗ trước cổng nhà

VKSND Khu vực 4 - Hà Nội ban hành cáo trạng, truy tố một nữ bị can trong vụ chiếc xe Mercedes GLC 200 bị phá hoại khi đỗ trước cửa nhà, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Ngày 24/6, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Mai Thị Bích V. (SN 1961, trú Đại Mỗ, Hà Nội) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, liên quan vụ chiếc Mercedes GLC 200 bị phá hoại tại phường Đại Mỗ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và đề nghị truy tố với bà Mai Thị Bích V., ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bà V. để phục vụ quá trình điều tra.

Chiếc xe Mercedes bị cào xước và chị Đỗ Bích Ng., nạn nhân trong vụ việc.

Chiếc xe Mercedes bị cào xước và chị Đỗ Bích Ng., nạn nhân trong vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 18/1, nạn nhân trong vụ án là chị Đỗ Bích Ng. (SN 1990, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 dưới lòng đường, trước cửa một ngôi nhà có treo biển Trung tâm tiếng Anh trong ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.

Khi quay lại lấy xe, chị Ng. phát hiện phương tiện bị cào xước, hư hỏng nhiều vị trí trên thân vỏ, cụm đèn, khung gương và cụm đèn pha.

Sau đó, chị Ng. đã trình báo vụ việc tới Công an phường Đại Mỗ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/phap-luat/truy-to-nguoi-phu-nu-cao-xuoc-xe-mercedes-glc-200-do-truoc-cong-nha-post1309266.vov

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá xăng dầu hôm nay 24/6: Tiếp đà giảm
Giá xăng dầu hôm nay 24/6: Tiếp đà giảm
Nhận định, dự đoán tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc: Cần kinh nghiệm của Son Heung-min
Nhận định, dự đoán tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc: Cần kinh nghiệm của Son Heung-min
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 24/6/2026: Đảo chiều giảm sâu
XSMN 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay
Cùng chuyên mục
Tin mới
Cách làm trứng chần không bị vỡ

Cách làm trứng chần không bị vỡ

Trứng chần hoàn hảo đòi hỏi lòng trắng ôm trọn lòng đỏ tan chảy bên trong; mẹo làm trứng chần không bị vỡ sẽ giúp bạn chinh phục món ăn này.

Xem thêm