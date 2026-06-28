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Xuất bản ngày 28/06/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 28/06/2026 02:00 PM

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/6/2026 - XSTG 28/6

XSTG 28/6, trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/6/2026, xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28/6/2026, xổ số Tiền Giang 28/6.

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 28/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 28/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/6/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 28/6/2026

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- XSTG 21/6/2026

Kết quả xổ số ngày 21/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 075760 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 21/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/6/2026.

XSTG 21/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/6/2026.

- XSTG 14/6/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 14/6/2026 có giải đặc biệt là 897210 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 14/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 14/6/2026.

XSTG 14/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 14/6/2026.

- XSTG 7/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang công bố kết quả xổ số ngày 7/6/2026 với giải đặc biệt là 129302 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 7/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 7/6/2026.

XSTG 7/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 7/6/2026.

- XSTG 31/5/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 31/5/2026 có giải đặc biệt là 197341 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 31/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 31/5/2026.

XSTG 31/5, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 31/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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