Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 5/7/2026 - XSTG 5/7

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 5/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 5/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 5/7/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 5/7/2026

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- XSTG 28/6/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 792930 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 28/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 28/6/2026.

- XSTG 21/6/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 075760 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 21/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/6/2026.

- XSTG 14/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang công bố kết quả xổ số ngày 14/6/2026 với giải đặc biệt là 897210 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 14/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 14/6/2026.

- XSTG 7/6/2026

Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay thưởng có giải đặc biệt là 129302 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 7/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 7/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số bất kỳ trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN gồm 3 đài là Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN gồm 4 đài là Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

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