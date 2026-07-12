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Xuất bản ngày 12/07/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 12/07/2026 02:00 PM

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/7/2026 - XSTG 12/7

XSTG 12/7, trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/7/2026, xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12/7/2026, xổ số Tiền Giang 12/7.

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 12/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/7/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 12/7/2026

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- XSTG 5/7/2026

Kết quả xổ số ngày 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay thưởng có giải đặc biệt là 673100 và các hạng giải khác như sau:

XSTG 5/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 5/7/2026.

XSTG 5/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 5/7/2026.

- XSTG 28/6/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 792930 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 28/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 28/6/2026.

XSTG 28/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 28/6/2026.

- XSTG 21/6/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 075760 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 21/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/6/2026.

XSTG 21/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/6/2026.

- XSTG 14/6/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 14/6/2026 có giải đặc biệt là 897210 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 14/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 14/6/2026.

XSTG 14/6, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 14/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty XSKT Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty XSKT Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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