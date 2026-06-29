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Xuất bản ngày 29/06/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 29/06/2026 02:00 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/6/2026 - XSCM 29/6

XSCM 29/6, trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/6/2026, xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 29/6/2026, xổ số Cà Mau 29/6.

Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 29/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 29/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/6/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 29/6/2026

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- XSCM 22/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau quay thưởng ngày 22/6/2026 như sau:

XSCM 22/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 22/6/2026.

XSCM 22/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 22/6/2026.

- XSCM 15/6/2026

Kết quả xổ số ngày 15/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng có giải đặc biệt là 290235 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 15/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 15/6/2026.

XSCM 15/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 15/6/2026.

- XSCM 8/6/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 841122 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 8/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 8/6/2026.

XSCM 8/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 8/6/2026.

- XSCM 1/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau công bố kết quả xổ số ngày 1/6/2026 với giải đặc biệt là 748958 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 1/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 1/6/2026.

XSCM 1/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 1/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An và Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 29/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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