Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 22/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 22/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 22/6/2026 - Xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 22/6/2026

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- XSCM 15/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau công bố kết quả xổ số ngày 15/6/2026 với giải đặc biệt là 290235 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 15/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 15/6/2026.

- XSCM 8/6/2026

Kết quả xổ số ngày 8/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng có giải đặc biệt là 841122 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 8/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 8/6/2026.

- XSCM 1/6/2026

Kết quả xổ số Cà Mau (XSCM) ngày 1/6/2026 có giải đặc biệt là 748958 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 1/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 1/6/2026.

- XSCM 25/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau quay thưởng ngày 25/5/2026 như sau:

XSCM 25/5, kết quả xổ số Cà Mau ngày 25/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang thực hiện quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay được cập nhật khi nào?

Kết quả xổ số được cập nhật trực tiếp từ thời điểm quay số mở thưởng lúc 16h15 và hoàn tất ngay sau khi công bố giải đặc biệt.

Làm sao để tra cứu KQXSCM nhanh nhất?

Để tra cứu kết quả XSCM nhanh và chính xác nhất, người chơi có thể truy cập vào website của VTC News https://vtcnews.vn/tieu-diem/xo-so-ca-mau.html để xem trực tiếp kết quả xổ số từ trường quay vào khung giờ quay số mở thưởng là 17h15 thứ Hai hàng tuần hoặc xem lại các kỳ quay thưởng trước.

Trúng vé số Cà Mau nhận thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để nhận thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 22/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.