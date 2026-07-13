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Xuất bản ngày 13/07/2026 02:00 PM
Cập nhật lúc 02:15 PM ngày 13/07/2026

Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 13/7/2026 - XSCM 13/7

XSCM 13/7, trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 13/7/2026, xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 13/7/2026, xổ số Cà Mau 13/7.

Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 13/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 13/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 13/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 13/7/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 13/7/2026

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- XSCM 6/7/2026

Kết quả xổ số ngày 6/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng như sau:

XSCM 6/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 6/7/2026.

XSCM 6/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 6/7/2026.

- XSCM 29/6/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 29/6/2026 có giải đặc biệt là 469164 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 29/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 29/6/2026.

XSCM 29/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 29/6/2026.

- XSCM 22/6/2026

Kết quả xổ số ngày 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 542373 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 22/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 22/6/2026.

XSCM 22/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 22/6/2026.

- XSCM 15/6/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 15/6/2026 có giải đặc biệt là 290235 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 15/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 15/6/2026.

XSCM 15/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 15/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty XSKT Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 13/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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