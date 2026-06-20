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Xuất bản ngày 20/06/2026 02:47 PM
Xuất bản ngày 20/06/2026 02:47 PM

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/6/2026 - Trực tiếp XSBP 20/6

XSBP 20/6, trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/6/2026, xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 20/6/2026, xổ số Bình Phước 20/6.

Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 20/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 20/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/6/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 20/6/2026

Xem lại KQXSBP các kỳ trước

- XSBP 13/6/2026

Kết quả xổ số Bình Phước (XSBP) ngày 13/6/2026 có giải đặc biệt là 906914 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBP 13/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 13/6/2026.

XSBP 13/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 13/6/2026.

- XSBP 6/6/2026

Kết quả xổ số ngày 6/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng có giải đặc biệt là 765936 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 6/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 6/6/2026.

XSBP 6/6, kết quả xổ số Bình Phước ngày 6/6/2026.

- XSBP 30/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 30/5/2026 như sau:

XSBP 30/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 30/5/2026.

XSBP 30/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 30/5/2026.

- XSBP 23/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước công bố kết quả xổ số ngày 23/5/2026 với giải đặc biệt là 020319 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 23/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 23/5/2026.

XSBP 23/5, kết quả xổ số Bình Phước ngày 23/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, cho những vé sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Long An, Bình Phước quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang thực hiện quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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