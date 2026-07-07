Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Thụy Sỹ và Colombia bắt đầu lúc 3h ngày 8/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thụy Sỹ vs Colombia mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Thụy Sỹ vs Colombia (3h ngày 8/7)

Thụy Sỹ gặp Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại BC Place, Vancouver, Canada. Đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sỹ và Colombia gặp Argentina hoặc Ai Cập ở tứ kết.

Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu Thụy Sỹ vs Colombia nghiêng về đại diện Nam Mỹ. Trong mô hình 25.000 lượt mô phỏng của Opta, đại diện Nam Mỹ thắng 42,7% số kịch bản trong 90 phút; Thụy Sỹ có 29,4%, còn tỷ lệ hai đội phải đá thêm hiệp phụ là 28%.

Thụy Sỹ đấu với Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Thụy Sỹ đứng đầu bảng B, sau đó thắng Algeria 2-0 ở vòng 1/16. Breel Embolo và Dan Ndoye ghi bàn, giúp đội bóng châu Âu có chiến thắng loại trực tiếp đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1938.

Colombia đứng đầu bảng K rồi vượt qua Ghana 1-0 ở vòng 1/16. Jhon Arias ghi bàn duy nhất từ đường chuyền của Luis Suarez, cầu thủ vào sân rất sớm sau chấn thương của Jhon Cordoba.

Hai đội từng gặp nhau một lần tại World Cup. Ở vòng bảng năm 1994, Colombia thắng Thụy Sỹ 2-0 nhờ các bàn của Hernan Gaviria và Harold Lozano.

Thụy Sỹ đang tìm lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Colombia cũng chỉ một lần góp mặt ở tứ kết, tại World Cup 2014.