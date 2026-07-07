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Xuất bản ngày 07/07/2026 11:30 PM
Xuất bản ngày 07/07/2026 11:30 PM

Trực tiếp bóng đá Thụy Sỹ vs Colombia 3h ngày 8/7, kết quả tỷ số mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Thụy Sỹ vs Colombia (3h ngày 8/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Thụy Sỹ đấu với Colombia thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

  • Cập nhật tỷ số Thụy Sỹ vs Colombia

    Thụy Sỹ00Colombia

    Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Thụy Sỹ và Colombia bắt đầu lúc 3h ngày 8/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thụy Sỹ vs Colombia mới nhất tại đây.

  • Thông tin trận đấu Thụy Sỹ vs Colombia (3h ngày 8/7)

    Thụy Sỹ gặp Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại BC Place, Vancouver, Canada. Đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sỹ và Colombia gặp Argentina hoặc Ai Cập ở tứ kết.

    Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu Thụy Sỹ vs Colombia nghiêng về đại diện Nam Mỹ. Trong mô hình 25.000 lượt mô phỏng của Opta, đại diện Nam Mỹ thắng 42,7% số kịch bản trong 90 phút; Thụy Sỹ có 29,4%, còn tỷ lệ hai đội phải đá thêm hiệp phụ là 28%.

    Thụy Sỹ đấu với Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2026.

    Thụy Sỹ đấu với Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2026.

    Thụy Sỹ đứng đầu bảng B, sau đó thắng Algeria 2-0 ở vòng 1/16. Breel Embolo và Dan Ndoye ghi bàn, giúp đội bóng châu Âu có chiến thắng loại trực tiếp đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1938.

    Colombia đứng đầu bảng K rồi vượt qua Ghana 1-0 ở vòng 1/16. Jhon Arias ghi bàn duy nhất từ đường chuyền của Luis Suarez, cầu thủ vào sân rất sớm sau chấn thương của Jhon Cordoba.

    Hai đội từng gặp nhau một lần tại World Cup. Ở vòng bảng năm 1994, Colombia thắng Thụy Sỹ 2-0 nhờ các bàn của Hernan Gaviria và Harold Lozano.

    Thụy Sỹ đang tìm lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Colombia cũng chỉ một lần góp mặt ở tứ kết, tại World Cup 2014.

    Thống kê Thụy Sỹ và Colombia đáng chú ý

    Thụy Sỹ bất bại 10 trận chính thức gần nhất, gồm 7 chiến thắng và 3 trận hòa.

    Thụy Sỹ thắng 3 trận liên tiếp tại World Cup lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển này.

    Colombia giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp tại World Cup 2026 và mới thủng lưới 1 lần từ đầu giải.

    Colombia đã tung ra từ 20 cú sút trở lên trong 3 trận gần nhất, nhưng chỉ ghi 2 bàn ở chuỗi này.

    James Rodriguez là cầu thủ Colombia ra sân nhiều nhất lịch sử tại World Cup.

  • Link VTV Go trực tiếp Thụy Sỹ vs Colombia

    Trận Thụy Sỹ vs Colombia được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

    Link xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Colombia trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

    Để xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Colombia trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.

    Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Thụy Sỹ vs Colombia đang diễn ra.

    Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.

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