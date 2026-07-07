(VTC News) -

Trận Thụy Sỹ vs Colombia diễn ra lúc 3h ngày 8/7 (giờ Việt Nam) tại sân BC Place, Vancouver (Canada). Bảng mô phỏng trước trận của Opta đặt tỷ lệ thắng của Colombia ở mức 41,9% tính trong 90 phút; Thụy Sỹ đạt 28,2%, còn 29,9% là kịch bản hai đội chưa phân định thắng thua sau thời gian chính thức.

Granit Xhaka và James Rodriguez là hai điểm điều tiết quan trọng nhất của cặp đấu này. Thụy Sỹ cần Xhaka giữ nhịp chuyền, giảm tốc các pha lên bóng của Colombia. Ở chiều ngược lại, James là người có thể biến ưu thế sút và kiểm soát của Colombia thành cơ hội rõ ràng hơn.

Thông tin nhanh trận Thụy Sỹ vs Colombia Thời gian: 3h ngày 8/7 (giờ Việt Nam) Sân: BC Place, Vancouver, Canada Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6

Nhận định bóng đá Thụy Sỹ vs Colombia

Thụy Sỹ khởi đầu giải bằng trận hòa Qatar 1-1, nhưng càng đá càng ổn định. Đội bóng của Murat Yakin thắng Bosnia & Herzegovina 4-1, vượt qua Canada 2-1, rồi hạ Algeria 2-0 ở vòng 1/16. Đây là chiến thắng knock-out đầu tiên của Thụy Sỹ tại World Cup kể từ năm 1938.

Thụy Sỹ đấu với Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Colombia cũng bất bại từ đầu giải. Họ thắng Uzbekistan 3-1, CHDC Congo 1-0, hòa Bồ Đào Nha 0-0 và vượt qua Ghana 1-0. Đội bóng Nam Mỹ mới thủng lưới 1 lần, đồng thời giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp tại World Cup.

Hai đội đều có nền tảng phòng ngự tốt, nhưng cách tấn công khác nhau. Thụy Sỹ dựa nhiều vào Xhaka, Freuler và khả năng tạo đột biến của Johan Manzambi. Colombia tạo áp lực bằng biên phải của Daniel Munoz, tốc độ của Luis Diaz và các pha xử lý định hướng từ James Rodriguez.

Phong độ Thụy Sỹ

Thụy Sỹ thắng 3 trận liên tiếp tại World Cup, điều họ chưa từng làm trước đây. Đội bóng châu Âu cũng đang bất bại 10 trận chính thức gần nhất, với 7 chiến thắng và 3 trận hòa. Sự ổn định này đến từ cấu trúc tuyến giữa khá rõ: Xhaka giữ vai trò chuyền nhịp, Freuler hỗ trợ tranh chấp, còn Manzambi tạo thêm điểm nhận bóng phía sau Embolo.

Manzambi là phát hiện lớn của Thụy Sỹ. Cầu thủ 20 tuổi góp dấu giày vào 5 bàn tại World Cup 2026, gồm 3 bàn và 2 kiến tạo. Trong trận gặp Algeria, pha đi bóng rồi kiến tạo cho Embolo mở tỷ số cho thấy Manzambi không chỉ là phương án xoay tua.

Phong độ của Xhaka quyết định thế trận của Thụy Sỹ. (Ảnh: Reuters)

Embolo cũng đang tiến gần nhóm ghi bàn hàng đầu lịch sử Thụy Sỹ ở World Cup. Tuy nhiên, trước hàng thủ Colombia giữ sạch lưới 3 trận liền, Thụy Sỹ cần nhiều hơn các pha dứt điểm trực diện. Những đường chuyền đổi hướng của Xhaka và các tình huống cố định có thể là cách ngắn nhất để phá nhịp phòng ngự đối thủ.

Phong độ Colombia

Colombia đứng đầu bảng K, xếp trên Bồ Đào Nha, rồi vượt qua Ghana bằng bàn thắng sớm của Jhon Arias. Về kết quả, đội bóng của Nestor Lorenzo đang đi đúng quỹ đạo. Về hiệu quả tấn công, vẫn còn khoảng lệch đáng chú ý.

Trong 3 trận gần nhất, Colombia đều có từ 20 cú sút trở lên. Dù vậy, khối lượng dứt điểm lớn ấy chỉ mang về 2 bàn. Opta chỉ ra xG mỗi cú sút của Colombia ở mức 0,08, thấp nhất trong số các đội còn góp mặt. Điều này cho thấy Colombia tạo nhiều pha kết thúc, nhưng chưa thường xuyên đưa bóng vào vị trí thật sự thuận lợi.

James Rodriguez là nhân vật quan trọng nhất tuyến giữa của Colombia. (Ảnh: Reuters)

James Rodriguez vì thế càng quan trọng. Anh không cần chơi quá nhiều chạm để ảnh hưởng trận đấu. Những đường chuyền từ nửa không gian phải, bóng chết hoặc pha mở hướng sang Luis Diaz có thể giúp Colombia thoát khỏi tình trạng sút nhiều nhưng cơ hội chưa đủ sạch.

Thông tin lực lượng Thụy Sỹ vs Colombia

Thụy Sỹ còn lo ngại về Michel Aebischer và Luca Jaquez. Cả hai phải tập riêng vì vấn đề cơ. Nếu Jaquez chưa đủ thể trạng, Denis Zakaria có thể tiếp tục đá hậu vệ phải sau màn trình diễn ổn trước Algeria. Trục giữa Xhaka - Freuler nhiều khả năng được giữ nguyên, với Manzambi chơi phía sau Embolo.

Colombia mất Jhon Cordoba đến hết giải vì chấn thương gân kheo gặp phải ngay đầu trận thắng Ghana. Luis Suarez vào sân thay Cordoba ở trận đó và kiến tạo bàn duy nhất, nên nhiều khả năng được trao suất đá chính. James Rodriguez, Luis Diaz, Jhon Arias và Daniel Munoz đều sẵn sàng, giúp Colombia giữ được phần lớn cấu trúc tấn công quen thuộc.

Đội hình dự kiến Thụy Sỹ vs Colombia

Thụy Sỹ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Puerta; Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

Dự đoán tỷ số Thụy Sỹ vs Colombia

Dự đoán Thụy Sỹ - Colombia: Đội nào thắng?

Thụy Sỹ đủ kỷ luật để khiến Colombia không dễ tạo khoảng trống trung lộ. Xhaka và Freuler có thể kéo nhịp xuống, buộc Colombia phải kiên nhẫn hơn thay vì liên tục dứt điểm từ các vị trí thiếu thuận lợi.

Colombia vẫn có nhiều đường thắng hơn trong 90 phút. Họ phòng ngự chắc, có biên phải giàu sức ép với Munoz, và có James Rodriguez làm người chia nhịp ở các pha bóng quyết định. Nếu Thụy Sỹ bị ép lùi quá lâu, Embolo sẽ thiếu điểm hỗ trợ để giữ bóng phản công.

Một bàn cách biệt là kịch bản hợp lý hơn một trận đấu mở. Colombia có thể không áp đảo tỷ số, nhưng chất lượng cá nhân ở hai biên và bóng chết giúp đại diện Nam Mỹ nhỉnh hơn ở thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Thụy Sỹ 1-2 Colombia.