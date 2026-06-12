Nhận định bóng đá Mỹ vs Paraguay, bảng D World Cup 2026

(VTC News) -

Mỹ đấu với Paraguay lúc 8h ngày 13/6 trên sân vận động SoFi, Los Angeles, thuộc bảng D World Cup 2026. Đội chủ nhà có cơ hội để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. Theo hệ thống mô phỏng của Opta, xác suất đội tuyển Mỹ thắng là 39,8%. Cơ hội thắng của Paraguay là 33,6%.

Nhận định Mỹ vs Paraguay

Mỹ bước vào giải đấu với tư cách đồng chủ nhà và là một trong những ứng viên dẫn đầu bảng. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Paraguay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn bằng lối chơi thực dụng và giàu tính tổ chức.

Phân tích phong độ của đội tuyển Mỹ

Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, đội tuyển Mỹ nhận được rất nhiều kỳ vọng. Sau giai đoạn chuẩn bị kéo dài gần hai năm dưới thời Mauricio Pochettino, đội bóng xứ cờ hoa đang sở hữu lực lượng được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Mỹ được đánh giá là một trong những ứng viên dẫn đầu bảng D World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Christian Pulisic tiếp tục là đầu tàu trên hàng công. Bên cạnh ngôi sao đang khoác áo AC Milan, Mỹ còn sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm như Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson hay Timothy Weah. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội chủ nhà duy trì lối chơi giàu năng lượng với pressing cường độ cao, hàng thủ dâng lên và những pha chuyển trạng thái tấn công tốc độ.

Thành tích tốt nhất trong lịch sử World Cup của đội tuyển Mỹ là vị trí thứ ba tại giải đấu năm 1930. Trên hành trình đó, họ từng đánh bại Paraguay và cho đến nay vẫn là đội tuyển duy nhất của khu vực CONCACAF góp mặt trong top 4 World Cup. Ở kỷ nguyên hiện đại, dấu ấn lớn nhất của Mỹ là tấm vé vào tứ kết World Cup 2002.

Mỹ đã vượt qua vòng bảng ở cả ba kỳ World Cup gần nhất mà họ tham dự (2010, 2014 và 2022), đồng thời chỉ nhận một thất bại trong chín trận vòng bảng gần nhất (thắng 3, hòa 5). Ngoài ra, việc được thi đấu toàn bộ các trận thuộc bảng D trên bờ Tây nước Mỹ cũng mang lại lợi thế nhất định, dù đội bóng xứ cờ hoa từng để thua trong cả hai lần trước đó tại sân Los Angeles.

Phân tích phong độ Paraguay

Sau ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, Paraguay đã trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gustavo Alfaro, đội bóng Nam Mỹ xây dựng hình ảnh của một tập thể giàu tính kỷ luật và khó bị đánh bại.

Paraguay không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như các ông lớn Nam Mỹ khác, nhưng họ lại có hàng phòng ngự chắc chắn với thủ lĩnh Gustavo Gomez. Trên hàng công, Miguel Almiron, Julio Enciso hay Antonio Sanabria đều là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến từ các tình huống phản công.

Đội tuyển Paraguay thường vận hành với sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-3, duy trì đội hình lùi sâu và giữ cự ly rất tốt giữa các tuyến để bịt kín khu vực trung lộ. Đội bóng Nam Mỹ này không ngại nhường thế trận cho đối thủ, nhưng việc xuyên phá hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của họ luôn là thử thách không dễ dàng.

Điểm mạnh lớn nhất của Paraguay nằm ở khả năng phòng ngự và tận dụng sai lầm của đối phương. Đây sẽ là vũ khí quan trọng khi họ phải đối đầu với một đội tuyển Mỹ thường xuyên đẩy cao đội hình tấn công.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 9 Paraguay góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. (Ảnh: AP)

Paraguay từng góp mặt tại 8 kỳ World Cup, bắt đầu từ giải đấu đầu tiên trong lịch sử vào năm 1930. Thành tích nổi bật nhất của họ là tấm vé vào tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi. World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 9 Paraguay góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trong lịch sử, Mỹ và Paraguay đã đối đầu nhau 9 lần. Đội tuyển Mỹ chiếm ưu thế với 5 chiến thắng, trong khi Paraguay có 2 lần ca khúc khải hoàn, còn lại 2 trận kết thúc bất phân thắng bại.

Thông tin đội hình Mỹ và Paraguay

Đội tuyển Mỹ bước vào World Cup 2026 với những tổn thất đáng kể về lực lượng. HLV Mauricio Pochettino sẽ không có sự phục vụ của Johnny Cardoso và Patrick Agyemang do chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Chris Richards vẫn còn bỏ ngỏ.

Ở trận đấu tới, bộ đôi trung vệ gồm đội trưởng Gustavo Gomez và Omar Alderete nhiều khả năng sẽ tiếp tục là chốt chặn trước khung thành. Alderete từng nhận thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái nhưng hiện đã sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Trên hàng công Paraguay, Julio Enciso gặp vấn đề nhẹ ở cơ đùi trong trận gặp Nicaragua, song khả năng ra sân của tiền vệ này vẫn khá cao. Nếu đủ thể lực, Enciso sẽ kết hợp cùng Miguel Almiron và Diego Gomez phía sau trung phong Tonny Sanabria.

Đội hình dự kiến Mỹ (4-2-3-1): Matt Freese; Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams; Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic; Folarin Balogun.

Đội hình dự kiến Paraguay (4-4-2): Orlando Gill; Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gomez, Juan Caceres; Braian Ojeda, Damian Bobadilla, Andres Cubas, Matias Galarza; Julio Enciso, Gabriel Avalos.

Dự đoán kết quả: Mỹ 2-1 Paraguay