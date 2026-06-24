Link xem trực tiếp Morocco vs Haiti 5h ngày 25/6

(VTC News) -

Trận Morocco vs Haiti diễn ra lúc 5h ngày 25/6 (giờ Việt Nam), thuộc lượt trận cuối bảng C World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Morocco vs Haiti nhanh nhất.

Trận Morocco vs Haiti thuộc lượt trận thứ 3 bảng C World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV.

Xem trực tiếp Morocco vs Haiti trên kênh nào?

Trận Morocco vs Haiti diễn ra lúc 5h ngày 25/6, phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Đây là trận đấu thuộc lượt cuối bảng C World Cup 2026, được tổ chức trên sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ.

Morocco bước vào lượt cuối với 4 điểm, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng C. Haiti chưa có điểm sau 2 lượt trận và không còn cơ hội vượt qua vòng bảng.

Thông tin nhanh trận Morocco vs Haiti Thời gian: 5h ngày 25/6. Sân: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Giải đấu: Bảng C World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Link xem trực tiếp Morocco vs Haiti hôm nay

Link xem trực tiếp Morocco vs Haiti được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Morocco vs Haiti trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp Morocco vs Haiti trên VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Thông tin trận Morocco vs Haiti

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Morocco vs Haiti diễn ra lúc 5h ngày 25/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận cuối bảng C, diễn ra cùng giờ với trận Scotland vs Brazil.

Morocco khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa Brazil 1-1, sau đó thắng Scotland 1-0 ở lượt trận thứ hai. Với 4 điểm sau 2 trận, đội bóng châu Phi có quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp, đồng thời còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Haiti thua Scotland 0-1 ở trận ra quân và tiếp tục thất bại 0-3 trước Brazil. Đại diện vùng Caribe chưa ghi bàn sau 2 lượt trận và đã hết cơ hội đi tiếp. Trận gặp Morocco vì vậy là cơ hội để Haiti tìm điểm số đầu tiên tại World Cup 2026.

Về lực lượng, hai đội không có ca chấn thương đáng chú ý trên bảng cập nhật trước trận. Morocco vẫn có nhiều nhân tố quan trọng như Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi và Bilal El Khannouss. Bên phía Haiti, Wilson Isidor và Frantzdy Pierrot là những cầu thủ đáng chú ý trên hàng công.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 có 6 trận đấu. Ở bảng B, Thụy Sĩ gặp Canada cùng giờ với trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar. Bảng C có 2 trận Scotland vs Brazil và Morocco vs Haiti, trong khi bảng A khép lại bằng các trận CH Séc vs Mexico và Nam Phi vs Hàn Quốc.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.