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Xuất bản ngày 02/08/2026 03:23 PM
Xuất bản ngày 02/08/2026 03:23 PM

Video người di cư ngã gục sau khi bơi từ Morocco sang Tây Ban Nha

Nhiều người di cư gục ngã trên bờ biển Ceuta (lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha) sau khi bơi từ Morocco sang.

Clip binh sĩ và nhân viên y tế Tây Ban Nha hỗ trợ người di cư kiệt sức trên bờ biển Ceuta

Một đoạn video clip của Reuters đã ghi lại cảnh một nam giới di cư Morocco nằm gục ngã trên bờ biển Ceuta sau khi bơi vượt biên giới hôm 1/8. Các quân nhân và nhân viên y tế Tây Ban Nha đã nhanh chóng đến giúp đỡ người di cư kiệt này trong cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới chưa từng có.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết khoảng 50.000 người đã vượt biên kể từ sáng 30/7 và ước tính 48.300 người đã quay trở lại vào ngày 31/7. Trong khi đó, Juan Jesus Vivas - người đứng đầu chính quyền địa phương Ceuta, cho biết có tới 60.000 người đã vượt biên trong vài ngày qua.

Đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta cho biết 57 thi thể đã được tìm thấy ở phía biên giới Tây Ban Nha và có thể có thêm thương vong ở phía Morocco. Người này cho biết một số người chết đuối và một số người bị đè chết khi cố gắng trèo qua đê chắn sóng giữ hàng rào biên giới.

Lực lượng chức năng Morocco đã dùng dùi cui và hơi cay để đẩy lùi đám đông tại các cổng vào Ceuta, nhằm ngăn chặn thêm người xâm nhập vào lãnh thổ nhỏ bé này của Tây Ban Nha, một dải đất cát nhô ra Địa Trung Hải từ Morocco.

Trí Nhân/VOV.VN

Link: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/nguoi-di-cu-nga-guc-sau-khi-boi-tu-ma-roc-sang-ceuta-post1320535.vov

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