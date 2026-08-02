Bão Dolphin giật trên cấp 17, khi nào tác động thời tiết Biển Đông?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong 24 giờ qua, siêu bão Dolphin tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, nhưng cường độ thì giảm dần. Đến 7h ngày 2/8, cường độ bão Dolphin giảm còn cấp 15, giật trên cấp 17, cách Okinawa (Nhật Bản) khoảng hơn 2.400km về phía Đông Đông Nam.

Ảnh mây vệ tinh Himawari của bão Dolphin lúc 7h30 ngày 2/8. (Nguồn: NCHMF)

Dư báo trong 1-2 ngày tới, bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ có xu hướng suy yếu dần, xuống còn cấp 14-15.

Khoảng 6-7/8, bão Dolphin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa (Nhật Bản), sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đất liền khu vực Trung Quốc.

“Khoảng từ 5/8, khi bão Dolphin tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông gia sẽ gia tăng cường độ. Từ 6-7/8 cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh”, cơ quan khí tượng nhận định.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của bão Dolphin.

Dự báo đường đi bão Dolphin của cơ quan khí tượng Nhật Bản lúc 7h ngày 2/8. (Nguồn: NCHMF)

Trên đất liền nước ta, dưới tác động của El Nino, trong tháng 8, hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Trọng tâm khu vực có khả năng chịu tác động của hoạt động xoáy thuận nhiệt đới là Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Dải hội tụ nhiệt đới trong tháng 8 có xu hướng hoạt động mạnh dần, kết hợp với khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới nên lượng mưa có xu hướng cao hơn ở nhiều nơi. Đặc biệt khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế, cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình cùng thời kỳ từ 10-30%, các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Tháng 8 cũng là thời kỳ chính mùa mưa ở Bắc Bộ, vì vậy cần đề phòng các đợt mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất đá tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì, số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm.