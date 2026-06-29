Trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Morocco 8h ngày 30/6, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Hà Lan và Morocco bắt đầu lúc 8h ngày 30/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Hà Lan vs Morocco mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Hà Lan vs Morocco (8h ngày 30/6)

Hà Lan gặp Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Estadio Monterrey, Guadalupe, Mexico. Dữ liệu dự đoán của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Hà Lan và Morocco tương ứng là 43,2% - 27,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 29,1%.

Đội thắng cặp Hà Lan vs Morocco gặp Canada ở vòng 1/8. Đại diện chủ nhà vượt qua Nam Phi 1-0 ở trận knock-out đầu tiên của giải. Cả hai đội cùng giành 7 điểm ở vòng bảng và đều chưa thua trận nào tại World Cup 2026.

Hà Lan đấu với Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Hà Lan đứng đầu bảng F sau trận hòa Nhật Bản 2-2, thắng Thụy Điển 5-1 và thắng Tunisia 3-1. Đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman ghi 10 bàn sau 3 trận. Morocco đứng nhì bảng C, chỉ xếp sau Brazil vì hiệu số bàn thắng-bàn thua. Đội bóng châu Phi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2.

Hai đội từng gặp nhau một lần ở World Cup. Tại vòng bảng World Cup 1994, Hà Lan thắng Morocco 2-1 nhờ các bàn của Dennis Bergkamp và Bryan Roy.