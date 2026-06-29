Trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Morocco 8h ngày 30/6, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Hà Lan vs Morocco
Hà Lan 0 0 Morocco
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Hà Lan và Morocco bắt đầu lúc 8h ngày 30/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Hà Lan vs Morocco mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Hà Lan vs Morocco (8h ngày 30/6)
Hà Lan gặp Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Estadio Monterrey, Guadalupe, Mexico. Dữ liệu dự đoán của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Hà Lan và Morocco tương ứng là 43,2% - 27,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 29,1%.
Đội thắng cặp Hà Lan vs Morocco gặp Canada ở vòng 1/8. Đại diện chủ nhà vượt qua Nam Phi 1-0 ở trận knock-out đầu tiên của giải. Cả hai đội cùng giành 7 điểm ở vòng bảng và đều chưa thua trận nào tại World Cup 2026.
Hà Lan đứng đầu bảng F sau trận hòa Nhật Bản 2-2, thắng Thụy Điển 5-1 và thắng Tunisia 3-1. Đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman ghi 10 bàn sau 3 trận. Morocco đứng nhì bảng C, chỉ xếp sau Brazil vì hiệu số bàn thắng-bàn thua. Đội bóng châu Phi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2.
Hai đội từng gặp nhau một lần ở World Cup. Tại vòng bảng World Cup 1994, Hà Lan thắng Morocco 2-1 nhờ các bàn của Dennis Bergkamp và Bryan Roy.
Thống kê trận Hà Lan vs Morocco đáng chú ý
Hà Lan ghi 10 bàn sau 3 trận vòng bảng, bằng thành tích tốt nhất của họ ở giai đoạn này tại một kỳ World Cup.
Brian Brobbey ghi 3 bàn; Cody Gakpo và Crysencio Summerville cùng có 2 bàn cho Hà Lan tại World Cup 2026.
Morocco ghi 6 bàn ở vòng bảng; trận thắng Haiti 4-2 là lần đầu họ ghi 4 bàn trong một trận World Cup.
Ismael Saibari ghi bàn cả 3 trận vòng bảng, trở thành cầu thủ Morocco ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup.
Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco trên VTV
Trận Hà Lan vs Morocco được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Hà Lan vs Morocco đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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