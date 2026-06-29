Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Hà Lan vs Morocco, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Hà Lan và Morocco cùng bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với 7 điểm ở vòng bảng. Hà Lan đứng đầu bảng F sau trận hòa Nhật Bản 2-2, thắng Thụy Điển 5-1 và Tunisia 3-1. Morocco xếp nhì bảng C, hòa Brazil 1-1 rồi thắng Scotland và Haiti.

Đây là cặp đấu giữa đội ghi 10 bàn ở vòng bảng và đại diện châu Phi đang có chuỗi 2 kỳ World Cup liên tiếp vào vòng loại trực tiếp. Dữ liệu dự đoán của siêu máy tính nghiêng về Hà Lan nhưng tỷ lệ thắng chưa đến 50%.

Siêu máy tính dự đoán Hà Lan vs Morocco ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá Hà Lan nhỉnh hơn. Đội bóng của Ronald Koeman có 47,6% khả năng thắng, Morocco ở mức 25%, còn tỷ lệ hòa trong 90 phút là 27,4%. Opta cũng nhắc lại Hà Lan đã vượt qua 7 trong 10 trận loại trực tiếp gần nhất tại World Cup kể từ năm 2010, dù 3 trong 5 trận gần nhất phải giải quyết bằng loạt luân lưu.

Phong độ tốt của Brobbey là cơ sở tin tưởng vào khả năng thắng của Hà Lan. (Ảnh: Reuters)

Sports Mole cho Hà Lan 40,6% khả năng thắng. Morocco đạt 32,4%, còn kết quả hòa là 27%. Tỷ số Hà Lan thắng 1-0 có xác suất cao nhất trong nhóm chiến thắng của “Cơn lốc màu da cam”, đạt 11,04%. Với Morocco, tỷ số thắng 1-0 đạt 9,61%. Kịch bản hòa 1-1 có xác suất 12,71%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole không nghiêng mạnh về trận quá nhiều bàn. Mốc trên 2,5 bàn là 45,35%, dưới 2,5 bàn là 54,65%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 50,45%. Hà Lan có 62,65% khả năng ghi dưới 2 bàn, trong khi Morocco có 65,41% khả năng ghi bàn.

Hà Lan chiếm ưu thế

Hà Lan ghi 10 bàn sau 3 trận vòng bảng, cân bằng thành tích tốt nhất của họ ở giai đoạn này tại một kỳ World Cup. Opta cho biết đây cũng là tổng bàn cao nhất giải tính đến thời điểm bài nguồn được công bố, ngang Đức và Pháp.

Dữ liệu của Opta cho thấy Hà Lan đang tận dụng cơ hội rất hiệu quả, khi 10 bàn thắng đến từ tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ 5,24. Điều này phản ánh khả năng dứt điểm vượt chuẩn và sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Về lối chơi, Hà Lan duy trì cấu trúc tấn công linh hoạt với nhiều mũi nhọn có thể hoán đổi vị trí. Đội bóng của Koeman thường triển khai bóng nhanh ở hai biên, kết hợp với các pha xâm nhập trung lộ từ tuyến hai. Khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương là điểm mạnh nổi bật.

Các nhân tố như Gakpo, Summerville hay Brobbey mang lại sự trực diện và tốc độ, trong khi tuyến giữa đóng vai trò kết nối và tạo nhịp. Hà Lan không kiểm soát bóng quá áp đảo nhưng lại hiệu quả trong những pha tấn công quyết định.

Cơ hội của Morocco

Morocco có 6 bàn ở vòng bảng, bằng thành tích tốt nhất của họ trong một kỳ World Cup. Achraf Hakimi và đồng đội vượt Nigeria để trở thành đội châu Phi ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup, với 26 bàn.

Morocco là đối thủ khó nhằn với các đội bóng lớn. (Ảnh: Reuters)

Ismael Saibari là dữ liệu nổi bật nhất khi ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng. Anh là cầu thủ Morocco đầu tiên, đồng thời là cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi bàn ở 3 trận World Cup liên tiếp.

Về chiến thuật, Morocco tiếp tục duy trì phong cách chơi kỷ luật và giàu tính tổ chức. Họ thường ưu tiên khối đội hình thấp, giữ cự ly chặt chẽ giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công. Khả năng pressing cường độ cao trong những thời điểm nhất định, đặc biệt ở đầu trận, là điểm đáng chú ý.

Các cầu thủ như Hakimi và Brahim Diaz mang lại tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hai cánh, trong khi tuyến giữa đóng vai trò thu hồi bóng và chuyển trạng thái nhanh. Morocco cũng có nền tảng phòng ngự tốt trước các đội châu Âu, với 5 trận giữ sạch lưới trong 7 trận gần nhất.

Dự đoán Hà Lan vs Morocco

Dự đoán Hà Lan - Morocco: Đội nào thắng?

Hà Lan có hiệu suất ghi bàn cao và nhiều mũi tấn công đang vào nhịp. Morocco có Saibari, Hakimi, Brahim Diaz và nền tảng phòng ngự tốt trước các đội châu Âu. Kịch bản Morocco gây bất ngờ có xác suất xảy ra không hề thấp, nhưng Hà Lan thắng sát nút dễ xảy ra hơn.

Opta và Sports Mole đều đặt Hà Lan ở vị trí cao hơn về xác suất thắng. Dù vậy, Morocco có thể tăng thêm đáng kể cơ hội đi tiếp nếu tái hiện được chất lượng pressing như giai đoạn đầu trận gặp Brazil.

Theo dữ liệu của Sports Mole, khả năng hai đội cùng ghi bàn gần cân bằng 50,45%, Morocco có 65,41% khả năng ghi bàn, còn mốc dưới 3,5 bàn lên tới 75,8%. Điều này phù hợp với nhóm tỷ số sát như 1-1, 1-0, 2-1 hoặc 1-2.

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 2-1 Morocco.

Trận Hà Lan vs Morocco diễn ra lúc 8h ngày 30/6 tại Estadio Monterrey (Mexico). Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco trên kênh VTV3, VTV6.